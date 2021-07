Infoeme | necrologicas - 8 de Julio de 2021 | 20:21

PEDRO ORELLANA FERNÁNDEZ (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 8 de Julio de 2021 a los 82 años de edad. Socio Fundador de la ARBO Ex campeón Boliviano de Boxeo. Represento al Club Social y Deportivo Loma Negra. Ex empleado y vecino de Loma Negra. Nacido en Cochabamba. VELATORIO: España 2942 departamento ‘’B’’ a partir de las 09:30 AM . RESPONSO: Capilla ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Municipal de Olavarría. DÍA Y HORA: Viernes 9/7/2021 a las 11:30 AM. SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC.