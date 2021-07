Velaba a su suegra hasta que se dio cuenta que era una desconocida

Como si se tratara de lo ocurrido con Ana María de los Dolores Buscaroli de Musicardi, la abuela protagonista de “Esperando la carroza”, una familia marplatense vivió una impactante sorpresa cuando descubrieron que la persona a la que estaban velando no era en realidad su familiar, sino una desconocida.

Miriam, nuera de la protagonista de la historia, contó a Radio Brisas lo ocurrido y expresó en primera persona la indignación por lo que tuvieron que vivir cuando, después de que en el Hospital Español le dijeran que su suegra estaba muerta, se dieron cuenta en el velorio que era otra persona.

“Mi suegra se llama Estela Benito, estaba en el Hospital Español, ahora llamada Clínica Mar del Plata. La internamos el viernes por un ACV, nunca nos dejaron entrar a verla ni nos dieron partes. Recién el martes nos llamaron para decirnos que no había nada que hacer y más tarde nos avisaron que estaba fallecida”, comenzó el relato Miriam.

Según relató Miriam, cuando se enteraron de que estaba muerta, la familia decidió hacer un velorio corto para poder despedirse. “Decidimos hacer un velorio corto, desde las 16 a las 18”, contó la mujer, y agregó que fue cuando llegaron a la cochería cuando se encontraron con la desagradable sorpresa.

“Entramos al velorio y cuando fui a dejar las flores me di cuenta que esa persona no era mi suegra y ya tenía el certificado de defunción y todo, así que rápidamente le avisé a la funeraria”, expresó Miariam, que al darse cuenta que estaban velando a otra persona llamó al Hospital pero “nunca atendieron”.

“Tuvimos que ir directamente y nos atendió una doctora porque entré a los gritos, y nos dijo que por favor no dijéramos nada que me iban a llevar a reconocer unos cuerpos. Me llevaron a la morgue, fui asustada y ahí no estaba mi suegra”, afirmo la mujer, a la que después guiaron hacia otro lugar del centro de salud en donde finalmente encontró a su suegra.

“Me llevaron a otro lugar donde había gente internada y ahí vi a mi suegra semidesnuda con un suero con otras seis personas amontonadas en un cuartito. En ese momento les dije que no podían tenerla así y ellos me respondieron que era un error, fue algo aberrante”, concluyó la mujer, quien aseguró que lo único que le interesa es que su suegra, que ahora fue trasladada al Hospital Houssay, “esté viva”, y confirmó.