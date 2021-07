Hubo una nueva fecha para el Torneo de la Unión de Clubes

Con la participación de Estudiantes, Racing, Unión y Progreso de Tandil y Pueblo Nuevo se llevó a cabo la continuidad de la competencia formativa en el transcurso del pasado sábado.

Las categorías femeninas Sub 13, Sub 14, Sub 16 y Sub 18 jugaron en el “Mini” del Club Estudiantes la tercera fecha del Torneo y en las categorías Sub13 y Sub14 fueron todos triunfos para las representantes del “Bataraz”.

Además en Sub16 , Estudiantes “A” venció en todos sus cotejos y el “B” cedió antes Pueblo Nuevo y Unión y Progreso.

En Sub18 el equipo local ganó los tres partidos jugados, todos con resultado de 2 a 0.