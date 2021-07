Género No Binario: ya son dos personas las que consultaron por el trámite en Olavarría

A tan sólo un día de que el gobierno anunciara la medida que hace posible la inclusión en el DNI de una “tercera opción” en cuanto a género, Romina Podetti, la titular del Registro Nacional de las Personas de Olavarría (RENAPER), confirmó que ya son dos las personas que consultaron sobre el trámite.

La medida, que fue anunciada durante un acto llevado a cabo durante el mediodía de este miércoles en la Casa Rosada, fue implementada para contener a las personas “que no se reconocen dentro del sistema femenino/masculino”. Durante la ceremonia, el mandatario entregó los tres primeros DNI no binarios a las personas que, de esa manera, se transformaron en los primeros ciudadanos en figurar con la nomenclatura “x” en el campo correspondiente al sexo.

“Aunque es algo muy reciente, ya son dos personas las que consultaron sobre este trámite”, afirmó Podetti sobre la repercusión que la medida tuvo hasta el momento en Olavarría.

La titular del RENAPER señaló que tales consultas se centraron principalmente en cómo debía hacerse el trámite y si el mismo incluía la modificación de la partida de nacimiento, y, aparte de eso, se encargó de aclarar que tal modificación no es necesaria para la diligencia.

“No hay que modificar las partidas de nacimiento, como en el trámite que se cambia de un género a otro, porque en este caso no sería ni femenino ni masculino, sino que entraría dentro de los no binarios a través del símbolo ¨x¨”, subrayó Podetti. Aparte de eso, explicó que se trata de un trámite muy simple que “lleva exactamente el mismo que un DNI común”.

“Lo que se hace es una rectificación por cambio de género y después de eso es un mes aproximadamente los que está tardando el DNI en llegar al domicilio de la persona”, agregó.

Con respecto a los olavarrienses que realizaron la consulta para iniciar el trámite, la titular del organismo manifestó que están comprendidos en el rango etario entre los 16 y los 35 años, por lo que celebró que la medida, que es el resultado de un trabajo en conjunto entre el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, esté acorde a la perspectiva de género de las nuevas generaciones.

“Hubo una persona, inclusive, que vino acompañada de su mamá por ser menor de edad, lo que nos pone muy contentos porque se trata de algo por lo que se viene reclamando y luchando de hace tiempo, y justamente son las nuevas generaciones las que nos van marcando y haciendo que esto se lleve a la práctica y se transforme en una realidad concreta”, contó Podetti.

Finalmente, la funcionaria explicó el por qué de la elección de la “x” para esta nueva categoría, lo que había generado algunas críticas por parte de ciertos sectores que percibieron al símbolo como algo inapropiado.

“Se eligió justamente ese porque es el símbolo aceptado por los estándares internacionales, entonces si vos tenés que viajar no habría ningún inconveniente porque los estatutos y normas internacionales lo contemplan”, explicitó la titular de la institución.