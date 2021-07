Infoeme | necrologicas - 17 de Julio de 2021 | 21:01

Emilse Catalina Gorosito Vda. de Pérez ‘’Bebecha’’ Falleció en Olavarría el día 17 de Julio de 2021 a los 81 años de edad. VELATORIO: España 2942 departamento ‘’D’’ a partir de las 08:30 AM. RESPONSO: Capilla ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma De Paz. DÍA Y HORA: Domingo 18/7/2021 a las 10:30 AM. SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC. Barrio en el que vivía: Ex vecina del barrio PYM, 16 de Julio y Santa Luisa. Lugar de nacimiento: Saladillo. Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.