El Indio Solari afirmó que planea formar una nueva banda

En una entrevista exclusiva con Marcelo Figueras en ocasión de la presentación de su último libro, “La vida es una misión secreta”, en famoso cantante y ex líder de la banda Patricio Rey y sus redonditos de ricota, Carlos “Indio” Solari, habló sobre los proyectos artísticos que tiene entre manos algunas cuestiones de la actualidad -como la campaña de vacunación y la pandemia de Covid-, y, aparte de eso, adelantó que tiene la idea de hacer una nueva banda junto a los músicos con los que ya está trabajando.

Fue en diálogo con Radio Provincia que Solari habló sobre el escenario de pandemia que funcionó como marco a la realización del nuevo libro que el artista está promocionando, y afirmó que le “da vergüenza que haya quienes se han mofado de las personas que están en la primera línea, como médicos, enfermeras, camilleros, son ricachones de morondanga”, y agregó que “hay que seguir esmerándose en la transmisión de lo que está bien y lo que no está bien, porque hay gente que está con el proyecto de no cuidarse, que es volver al Medioevo”.

En esta misma línea, el músico aprovechó la oportunidad para manifestarse sobre las campañas “anti-vacunas”, a las que calificó como “inentendibles”. “Hay montón de gente implicada en delirios que son casi genocidios, como la pelea contra la vacunación, contra las medidas del gobierno para que sea lo menos riesgosa la pandemia para los habitantes del país”, señaló el artista.

El reconocido cantante también aseguró que la pandemia “confirma cosas”, ya que “la historia humana no es muy diferente a través de los siglos, las pasiones básicas son siempre las mismas, que se resuelven cada vez con mayores atrocidades, porque la capacidad humana de hacer daño es cada vez mayor”.

Sobre su nuevo libro, explicó que combina ilustraciones con letras de sus canciones y textos propios y que, junto con sus otros proyectos artísticos, le significan un a “distracción” en relación con la enfermedad que está atravesando. “Tengo cosas para entretenerme y si no, tengo que buscarlas, porque es lo que me abstrae del problemita que tengo con el señor Parkinson, que está avanzando de a poquito el tipo”, relató Solari.

A pesar de eso afirmó que “seguir cantando es la única promesa que hago últimamente, porque es lo que me gusta: cantar” y, en concordancia, explicó que, entre los demás proyectos que tiene en mente, se cuenta el de la creación de dos nuevas bandas, una de las cuales planea llamar “El míster y los marsupiales extintos”. “Voy a hacer dos bandas con la misma gente, siempre que ellos quieran, hasta ahora me dicen todo que sí. Voy a hacer la música más elaborada que tengo, que no es tanto el rock de guitarra. La voy a hacer para la gente más grande, no es tanto para bailar, es más lenta”, anunció.