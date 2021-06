Gaspar Verna: “Volver es un sueño cumplido de algo que empezamos en el 2015 con un grupo de amigos”

A falta de 7 días para que regrese la competencia oficial regulada por la Asociación de Básquet de Olavarría, Gaspar Verna habló con Infoeme de lo que significa el retorno de la mítica actividad y de las expectativas de un proyecto que lleva más de 6 años.

“Vamos a jugar en Mini, U13 y U15 con un equipo de trabajo que está compuesto por Cristian Sánchez, Santiago Stuñek y César Sánchez y es una alegría muy grande porque han pasado 15 años que es un montón de tiempo”, sostuvo Gaspar Verna y agregó: “Está la posibilidad de volver a competir también en Primera División nos lo han ofrecido y veremos cuántas posibilidades hay”.

El dirigente del “Celeste” de Villa Alfredo Fortabat no obvió que este regreso a las competencias implica gestos extras “porque tenemos una desventaja muy grande con el resto de los clubes, somos el único que alquila un gimnasio para poder practicar básquet, y se suman los viajes, las competencias, las fichas y la afiliación que incrementa el presupuesto en un 200%”, pero agradeció “el apoyo del Municipio, de la Comisión Directiva, de la ABO que nos abrió las puertas, del pueblo, empresario lomanegrense, el comerciante y la gente en general es muy receptiva a los proyectos y nosotros tenemos un proyecto serio que no es plata tirada y va a continuar sin hacer locuras”.

“A pesar de todo, es una alegría muy grande volver a competir y estamos muy motivados aunque sabemos que es un camino largo. No quiero olvidarme que esta vuelta es también por los chicos con los que empezamos el proyecto -Agustín Mujica, Tomás Mendía, Sebastián Canalez, Eduardo Quinteros y mucha gente- y sabíamos que no iba a ser fácil”, sostuvo el joven lomanegrense que no se olvidó de mencionar que en el día a día de la actividad se encuentra María Velasco.

“Volver es un sueño cumplido de algo que empezamos en el 2015 con un grupo de amigos”

Si alguien en la entidad “Celeste” de picar la naranja sabe es el presidente Mario Masson y consultado sobre su reacción al confirmarse la afiliación en tres divisionales, Verna confirmó: “Mario tomó muy bien el regreso, se puso muy contento porque es embajador del básquet de Loma Negra en cada lugar que va, nadie se puede olvidar lo que hizo por el club y el lugar que ocupa hoy, donde hemos dejado de ser dependientes de la fábrica desde lo institucional”.

“La pandemia nos ha enseñado a dejar de ser mezquinos, todos queremos ir a ver los partidos pero lo importante es que los chicos jueguen porque el que estaba en el día a día de la competencia de la Ciudad, veía que la concurrencia -salvo algún partido excepcional- no era la que uno espera, entonces estas 30 entradas obvio que ayudan, pero lo importante es que vuelvan a jugar”, explicó el apasionado del deporte que fue parte del equipo de trabajo que presentó a Loma Negra en los diversos Torneos de Verano organizado por la entidad reguladora del básquet local.

El ex funcionario municipal también hizo referencia al nuevo rol de dirigentes en las entidades deportivas “porque los clubes cerrados no sirven para nada. El rol de dirigente es que las instituciones estén abiertas y para eso hay que usar el ingenio. La gente joven llega con ideas nuevas, se terminó el dirigente que pone plata de su bolsillo porque cuando no está más, es muy difícil reconstruir y en la actualidad es importante que los clubes se nutran de nuevas camadas en su vida institucional”.

“Hay que concebir a los clubes de otras maneras, hay que usar otro tipo de herramientas”

“Uno por ser joven debe hacer frente a que lo desacrediten o enfrentar a gente que se apropia de las instituciones de toda índole, pero a pesar de que que formo parte de una generación irreverente que también se frustra muy rápido, no tengo dudas que somos quienes imprimiremos una nueva forma de funcionar a los clubes”, sentenció el joven que desea en algún momento ser el presidente del Club Loma Negra.