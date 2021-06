Liliana Schwindt: "Ya no vamos a tener que preguntarnos varias veces si prendemos o no la estufa"

Luego de recibir la media sanción en la Cámara de Diputados, este jueves el proyecto se debate en el senado, en caso de aprobarse más de 40 mil usuarios olavarrienses se verían beneficiados. En este marco la Diputada Provincial Liliana Schwindt expresó por medio de un tuit que "en unas horas el Senado de la Nación va a aprobar y convertir en ley al proyecto de Zonas Frías".

alrededor de 4 millones de familias que hoy padecemos temperaturas bajo cero en invierno como en la Patagonia, que necesitamos más uso del gas para calefaccionarnos, cocinar o bañarnos, pero que pagamos facturas como si estuviésemos en la Capital Federal", al respecto el descuento será entre el Al respecto la diputada del bloque del Frente de Todos, explicó que ", que, pero que pagamos facturas como si estuviésemos en la Capital Federal", al respecto el descuento será entre el 30 y el 50 por ciento en sus boletas

"Ya no vamos a tener que preguntarnos varias veces si prendemos o no la estufa. Ya no vamos a sentir que sufrimos una injusticia. Hoy, Zonas Frías va a ser ley y vamos a acceder a una tarifa de Gas razonable, acorde a nuestra necesidad y derecho" concreto Schwindt.