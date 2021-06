Pedro De la Vega: “Sería un sueño estar en un Juego Olímpico”

El volante de Lanús habló con TyC Sports tras su regreso al país luego de la gira con la Sub-23 por Marbella, donde venció a Dinamarca y Arabia Saudita en dos amistosos.

La Sub-23 de Fernando Batista regresó de su gira por Marbella donde disputó dos amistosos ante Dinamarca y Arabia Saudita a la espera de lo que será su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en julio y que tuvo la presencia de Pedro De la Vega en los dos partidos y además autor de un gol.

Este domingo en su regreso a la Argentina, Pepo habló con TyC Sports y se ilusiona con la cita olímpica. "Yo a muchos chicos los conocía del Sub-20, a otros no porque en la lista de sub-23 no me había tocado estar. Es un sueño, sería lo más lindo jugar un Juego Olímpico. Yo lo veía desde chiquito, así que estar acá y tener la posibilidad de meterme en esta lista es algo muy lindo", aseguró.

Por otro lado, contó que, durante las prácticas en el Predio que la Asociación del Fútbol Argentino tiene en Ezeiza, no logró cruzarse con Lionel Messi y compañía ya que se encuentran en una burbuja aparte, pero les deseó lo mejor en la Copa América. "Te dan ganas de quedarte a vivir acá, es el sueño de cualquier jugador. Estuvimos entrenando pero no nos cruzamos con los de la mayor porque ellos están en la burbuja. Ahora los vamos a alentar", concluyó.

Por otro lado y a la espera de novedades sobre su convocatoria o no a Tokio 2020+1, se rumorea interés de Fiorentina ya que el DT dijo presente en el primer cotejo amistoso donde sumó minutos el delantero. Desde la entidad “Granate” comunicaron que aún no han recibido ningún ofrecimiento formal.

Fuente: TyC Sports