Galli se solidarizó ante el escrache en la casa Patricia Bullrich

Tras un polémico “escrache” organizado por el periodista Tomas Méndez en las puertas del domicilio de Patricia Bullrich, el intendente Ezequiel Galli expresó su repudio a través de un mensaje que publicó en su cuenta de twitter, en el que demostró su apoyo a la ex funcionaria y calificó el hecho como “antidemocrático”.

El episodio se dio en la noche de este domingo, cuando un grupo de taxistas se reunió para protestar ante la vivienda de la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, tras una convocatoria mediática con la consigna "Queremos preguntar", misma frase que habían usado periodistas en el año 2012 para interrogar a la entonces presidenta Cristina Kirchner.

El hecho significó la desvinculación de Méndez -el periodista que había gestionado la convocatoria- de Indalo Media, donde conducía programas en la señal C5N y en Radio 10, después de que las autoridades artísticas y periodísticas del grupo se mostraran en desacuerdo con la intervención llevada a cabo en las puertas del domicilio de la ex Ministra de Seguridad Social.

“La dirección de C5N quiere dejar en claro que nunca estuvo al tanto de la organización de un escrache frente a la casa de dicha dirigente política. Esta acción no forma parte del estilo periodístico de C5N e Indalo Media, que a lo largo de todos estos años ha llevado a cabo prácticas periodísticas responsables, que no abandonó ni siquiera en los peores momentos de persecución”, señaló Indalo en un comunicado en el que le pidieron “sinceras disculpas” a la líder del PRO.

Por su parte, Méndez explicó desde su cuenta de twitter que "el móvil en lo de Patricia Bullrich era con tono humorístico y parodiando el 'queremos preguntar' de Jorge Lanata. “Diez taxistas no hacen un escrache. No mostramos dirección ni la casa de Bullrich. Es increíble que después de ejercer la violencia en todos sus medios como lo hacen digan que los otros son violentos”, explicó.

En el medio de la controversia, el intendente Ezequiel Galli no dejó pasar la oportunidad de mostrar su repudió ante un hecho que no dudó de calificar de “antidemocrático” y de brindar su apoyo a la ex funcionaria.

“Mi solidaridad con @PatoBullrich y absoluto repudio al escrache recibido en su domicilio. Estas actitudes antidemocráticas nos muestran claramente cuáles son los métodos que utilizan para amedrentar”, escribió el jefe comunal.