La Justicia podrá secuestrar automóviles a quien viaje por turismo

En concordancia con las nuevas restricciones implementadas este sábado por el gobierno nacional, la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, informó que todas las personas que utilicen los accesos para regresar desde la Costa Atlántica o desde otro punto que no sea su hogar serán imputadas y puestas a disposición de un juez penal, que podrá ordenar el secuestro del vehículo.

“Si no son trabajadores esenciales y vuelven de un lugar que no es su domicilio, de mínima van a estar imputados. Incluso puede haber secuestro de automóviles, pero eso va a depender del juez”, anticipó Frederic, y aclaró que si la gente “va a trabajar y es esencial, no va a tener problema”.

Aparte de eso, la funcionaria advirtió que es probable que todas las personas que colmaron las salidas de Buenos Aires el viernes por la tarde intenten volver en estas horas, y aclaró que en los controles pedirán los permisos para verificar si esas personas son trabajadores esenciales y en una segunda instancia preguntarán de dónde vienen y hacia dónde se dirigen.

“El problema es si vuelve desde un lugar que no es su domicilio y es esencial o no. Ahí mínimamente va a estar imputado en una causa penal”, contó la Ministra de Seguridad a radio Urbana Play. “Si vienen de un lugar que no es su domicilio, aun siendo esenciales, van a ser infractores. Tanto hoy como mañana cabe la misma regla: si te movés desde un lugar que no es tu domicilio, sos infractor”, añadió.

De la misma forma, Frederic advirtió que lo mismo sucederá con quienes lleguen en vuelos provenientes de ciudades del interior del país. Deberán justificar por qué viajaron. Los vuelos están permitidos sólo para trabajadores esenciales y la opción “turismo” fue deshabilitada en la app Cuidar.