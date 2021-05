No andaba el semáforo y chocaron dos autos

Un choque entre dos vehículos se produjo cerca de las 11 de este domingo en la intersección del semáforo de la Avenida Pringles y Bolívar. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos tras el siniestro.

El incidente se produjo entre un Renault 12, que circulaba por Pringles en dirección a Del Valle y chocó contra un Volkswagen Up que viajaba por Bolívar e intento cruzar la avenida, mientras el semáforo no funcionaba.

Al lugar acudió un móvil de la policía y no fue necesaria la presencia de una ambulancia, ya que afortunadamente no hubo heridos tras la colisión. El tránsito no debió ser interrumpido.