La respuesta de Provincia sobre Almeyda y las vacunas para Azul

El jefe de Gabinete de Ministros del gobierno de la provincia de Buenos Aires Carlos Bianco, se refirió a las intenciones de Matías Almeyda de comprar vacunas contra el coronavirus para toda la población de la localidad de Azul y subrayó la imposibilidad jurídica que implica que un particular adquiera partidas de las drogas.

En declaraciones al diario El Tiempo, Bianco señaló que “no estaba al tanto” de la situación y le envió sus condolencias al futbolista y director técnico que tras el fallecimiento de su padre mostró su intención de comprar vacunas para inmunizar a los habitantes de la vecina ciudad,

Asimismo, el funcionario aclaró que no existió ningún contacto con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires por parte del exjugador ni tampoco desde la gestión del intendente de Azul, Hernán Bertellys. “Nadie nos consultó nada y cuando nos enteramos de la noticia empezamos a llamar a los distintos funcionarios del área de Salud y de Desarrollo de la Comunidad para ver si el Gobierno había recibido alguna notificación”, especificó Bianco, y añadió que “por la tarde me intenté comunicar con el intendente Bertellys y me dijo que estaba convaleciente, me pidió que me comunique con Alejandro Vieyra, y él me confirmó que el gobierno municipal no se había contactado con ningún funcionario de la provincia por este tema”.

“Me preocupa que todos los diarios salieron a decir que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires impedía que Matías Almeyda o el municipio de Azul obtenga vacunas y a nosotros nadie nos consultó nada y nos enteramos por los diarios”, expresó el jefe de Gabinete bonaerense sobre la repercusión mediática que tuvo el tema.

En tanto que las negociaciones para la compra de vacunas se desarrollan a partir de estrategias definidas por el Estado, el funcionario aclaró que sería inviable y “contra la ley” la cláusula que quiere presentar la senadora provincial de Juntos por el Cambio, Lucrecia Egger, sobre el proyecto para la adquisición de vacunas que presentó la gestión de Axel Kicillof.

“Intentar poner una clausula en ese proyecto que presentó el Gobierno de la provincia no se corresponde con el derecho, porque lo que hay hoy es una ley nacional que establece cuales son las condiciones para la compra de vacunas en la Argentina, donde se habilita pura y exclusivamente a la nación y a las provincias”.

En esa línea, Bianco precisó que “poner un artículo en una ley provincial solicitándole al gobierno de la provincia de Buenos Aires que permita que los municipios compren vacunas sería algo absolutamente fuera de la ley” y añadió que “lo que propone la senadora Egger no tiene sentido práctico, está fuera de la ley, no digo que está bien ni mal, pero no se puede hacer porque hay que modificar una ley nacional, no una ley provincial”.

Para cerrar, aclaró: “No es que el gobierno provincial no quiera, habiendo una ley nacional que habilita sólo a la nación y a las provincias comprar vacunas, pedirle a la provincia que habilite a los municipios no tiene sentido jurídico”.