Qué pasará con WhatsApp desde el 15 de mayo

Una de las preguntas que se han planteado en los últimos días frente a los cambios que se desarrollaran en WhatsApp es ¿Qué pasará si no se aceptan los nuevos términos y condiciones?

De antemano, la aplicación utilizada por más de dos millones de usuarios, advirtió que no se bloqueará, pero sí habrá algunos ajustes en su operación.

El próximo 15 de mayo es la fecha límite para aceptar las nuevas políticas de privacidad.

Cabe recordar que, a principios de este 2021, la App anunció un cambio en sus políticas de privacidad, lo que desencadenó confusión y divulgación errónea de lo que realmente ocurrirá.

¿Qué pasará si no aceptan?

Aquellas personas que no acepten las políticas no perderán su cuenta, pero tendrán ciertas limitaciones, ya que sí podrán recibir llamadas y notificaciones, pero no tendrán acceso a la sección de mensajes para leerlos o enviarlos.

Esta actualización es para las personas que compartan mensajes con empresas en WhatsApp, con el fin de proporcionar una mayor transparencia en la forma de recopilación y uso de datos.