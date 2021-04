Dura respuesta de Fernández a la oposición: "Un imbécil me llama dictador"

El presidente Alberto Fernández reafirmó que los mayores contagios por coronavirus ocurren en el transporte público y los encuentros sociales, y llamó a "evitar toda reunión". Además cuestionó las críticas a las medidas: "Dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO. Por favor, ¿cómo alguien puede pensar semejante barrabasada?".

Fernández habló sobre el comunicado de la oposición que se mostraba en contra de las restricciones que decretó el Gobierno y aseguró que fue una postura política, y pidió a los que se pronunciaron que se hagan cargo de las críticas que lanzaron aún antes de que se anunciaran las medidas.

“Ayer leí a un imbécil que me llamaba dictador. ¿Cuál es la dictadura que estoy ejerciendo, cuidar a la gente? Miren los números, 20 contagiados diarios. Escuché a otros imbéciles que dijeron que los contagios son una solución política. ¿Alguien piensa que el que gobierna un país gana haciendo política con la cantidad de contagiados? Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas o una muy mala persona”, aseguró.

Fernández dijo que no siente que haya "tenido diferencias" con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y señaló que coincidieron en que la "circulación nocturna tiene un efecto perjudicial" en el crecimiento de los contagios de coronavirus.

"Traté de que estemos de acuerdo todos para que se cumpla. Necesito estar de acuerdo con los gobernadores", dijo, y agregó que, con Rodríguez Larreta, "estamos entendiendo las mismas cosas, que no hay que estar paveando por la calle después de las 12 de la noche".

En tanto, el jefe de Estado aseguró que no le "importa" el resultado de las elecciones de este año, sino que "no se muera más gente por la pandemia" de coronavirus y cuestionó las "barrabasadas" que dicen dirigentes de la oposición en ese sentido.

"Si tengo que perder una elección por esto la pierdo, pero quiero dormir en paz. Dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO. Por favor, ¿cómo alguien puede pensar semejante barrabasada?", se preguntó el Presidente, y agregó: "Hay que ser muy miserables para decir eso".

Sobre cómo transita el contagio por coronavirus, Fernández dijo que tiene "controles diarios, a la mañana y a la noche".

"Me sacan sangre, me sacaron placas de los pulmones, está todo bien. Gracias a Dios estoy bien, no tengo ningun malestar que me haga pensar que puedo emporar", aseguró.