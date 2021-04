Allanamientos por pornografía infantil

Por la tarde de este miércoles se realizó un allanamiento, en un domicilio de nuestra ciudad. El mismo se dispuso en el marco de la causa caratulada como “producción, comercialización de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales”, radicada en la UFI Nº 22, que está a cargo del Dr. Lucas Moyano.

En este procedimiento realizado por personal de la SubDDI Olavarría, se secuestraron teléfonos celulares, una notebook, una netbook, un pen drive y tres tarjetas de memoria.

Según se dio a conocer luego de un reporte de “National Center for Missing and Exploited Children”, en el cual informaron que desde un perfil de la red social Facebook se distribuía contenido pornográfico infantil, por lo que personal del Grupo Operativo Sub DDI Olavarría y el Gabinete de Medios Tecnológicos de DDI Azul, llevaron adelante tareas investigativas y de análisis de redes sociales, dejando como resultado información sobre la identidad del perfil denunciado en la red social citada.

Las respectivas investigaciones permitieron que la fiscalía solicitará una orden de allanamiento, registro y secuestro para el domicilio identificado. Medida que fue otorgada en horas del mediodía desde el Juzgado de Garantías N° 1 a cargo de la Dra. Forbes.