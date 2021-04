Día del animal: "Adoptar es un acto de amor y no de moda”

Este jueves en Argentina es el Día del Animal, motivo por el que no falto quienes compartieran una imagen que retrató el o los momentos vividos junto a las mascotas, seres que son parte de la vida diaria de muchos hogares, grandes amigos e importante compañía. Infoeme habló con Miriam, una protectora independiente de nuestra ciudad.

Miriam rescata animales, hace más de 20 años, desde muy pequeña, porque al igual que tantos olavarrienses cree y entiende que “ellos no eligen estar en la calle. Ellos nos necesitan para sobrevivir, no pueden defenderse, ni trabajar ni hablar”.

“Para mi rescatar es el acto de amor más grande que puedo darle a un animal”, indicó Miriam quien tiene perros, gatos, tortuga y conejo, todos rescatados “de la maldad humana. Muchos me los quedo porque he tenido malos adoptantes y no quiero que vuelvan a sufrir”, afirmó.

Esta rescatista manifestó que “adoptar una mascota implica entender que el animal que entra en nuestro hogar pasa a ser parte de la familia”. Los animales, en este caso, muchos de ellos mascotas, son “un integrante más que debe ser cuidado y respetado de la misma forma que un humano” expresó.

En esta línea resaltó la importancia de adoptar y que “si lo vamos a tener en malas condiciones sin vacunas, alimentación, atado, sin resguardo, sin amor”, no sirve.

Adoptar implica sacar a un animal de la calle y darle una oportunidad de vivir alejado de una vida en la que “sufre golpes e indiferencia. Falta de amor, frio, calor, desidia, es darle la oportunidad de creer ya que solo tienen a las personas para sobrevivir. Adoptar es un acto de amor y no de moda”, sostuvo Miriam.

Comprar animales implica que para tener un animal de raza “hay miles enjaulados en pésimas condiciones, sin alimento, con enfermedades, muy maltratados que terminan muriendo solos por el consumo del animal de raza”, detalló la cuidadora.

“El amor más puro e incondicional también te lo puede dar un rescatado, de la calle, que el que ya paso por lo peor del mundo que es el abandono, la mala vida y la crueldad de la calle, nunca te va defraudar. Va a ser tu amigo fiel e incondicional”, finalizó.

29 de abril, Día del Animal en Argentina

Este 29 de abril se conmemora el Día del Animal en Argentina, la fecha fue promovida en 1908 por Ignacio Albarracín, quien falleció el 29 de abril, día elegido para homenajear a quienes defendía.

Albarracín en su carrera de abogado decidió dedicarse a defender a los animales a quienes consideraba que no se los debía martirizarlos ni castigarlos.