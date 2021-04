Blanca Grande: dolor por el fallecimiento de una ex docente

Infoeme | comunidad | Blanca Grande - 14 de Abril de 2021 | 19:41

La comunidad de Blanca Grande acompaña en su dolor a la familia de la docente Amalia Saira Molaheb, que falleció este martes 13 de abril a los 88 años. Amalia eligió la localidad rural de Blanca Grande para vivir por muchísimos años, allí fue docente y directora de la Escuela N º 75 José Uhalde y su esposo tenía el almacén del pueblo. Por los años 80' se jubiló y siguió dentro de la comunidad, compartiendo su vida, hasta que sus hijos crecieron y se mudaron a Olavarría. Rosana Caballieri recordó en estos momentos de mucha tristeza a Amalia quien "fue mi maestra en tercer grado, y la directora de la escuela por muchos años, hasta que se jubiló", indicó la mujer. Amalía fue y será un símbolo para la escuela y la localidad, a través de ella la institución recibió el nombre de "Juan Uhalde", se realizaron importantes obras de infraestructura como la construcción del Salón de Usos Múltiples y participó de la gestión que logró la construcción de la capilla del pueblo "Nuestra Señora de Lourdes" de la que también fue catequista. "Era una persona muy correcta, de mucho respeto", afirmó Rosana sobre quien fuera su docente y detalló que los hijos de Amalia, Leandro y Marcela, fueron sus compañeros de escuela. Años después, Marcela volvió a la escuela como profesora de nivel inicial, con quien Rosana tiene una amistad. En este momento de profundo dolor, su recuerdo esta aún más latente para ella que dejó su huella en la comunidad rural.