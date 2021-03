Mar del Plata: El boxeador argentino Walter Leiva confesó que mató a una persona en un hotel

El ex pugilista, Walter Leiva, se entregó este lunes al mediodía en la Fiscalía Descentralizada de Camet Norte, tras haber confesado que mató a un hombre en los últimos días en la Hostería Atlántida, situada sobre la costanera y ubicada en el Barrio Santaclarense.

Los investigadores hallaron el cadáver de la presunta víctima, necesario para permitir corroborar los dichos del exboxeador o identificar a la presunta víctima del crimen. En ese sentido, los oficiales que participaron del operativo a cargo del fiscal Ramiro Anchou, confirmaron que la víctima sería un hombre de aproximadamente 40 años. "Inmediatamente se cerró el lugar a la espera del arribo de la Policía Científica para el desarrollo de las pericias", confirmó el medio local marplatense 0223.

"Maté a un hombre, me quiero entregar", dijo Walter Leiva

Walter Leiva le comunicó este sábado pasado a su abogado Mauricio Varela que cometió el crimen y que se quería entregar a las autoridades, cosa que cumplió en la Sub DDI de Santa Clara.

"Maté a un hombre, me quiero entregar", sostuvo en diálogo con su letrado el ex boxeador argentino, quien según el medio marplatense 0223, no pudo dar detalles de lo ocurrido a partir de una situación de consumo de estupefacientes.

El abogado del ex boxeador profesional explicó que “estaba alojado en un hotel de la localidad balneario con otro hombre”. Sin dar más información al respecto, contó que entre el viernes a la noche y el sábado a la madrugada, luego de varias horas de consumir cocaína, lo habría asesinado.