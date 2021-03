Thea: "Entre 1999 y 2017 se aplicaron solo 44 sanciones a jueces"

El Secretario General de la Provincia de Buenos Aires, Federico Thea dijo que “una de las cuestiones pendientes en materia de democracia y sistema republicano es la rendición de cuentas de jueces y juezas” y remarcó que “cuando uno habla de reforma no puede ser leído como un ataque a la independencia del Poder Judicial. De eso se trata la democracia: recibir demandas de la sociedad”.

Thea sostuvo que “no tenemos un mecanismo para poder hacer una verdadera rendición de cuentas de jueces y juezas." "El Poder Judicial es un poder del Estado y no hay nada más democrático ni más republicano que trabajar en ese equilibrio de poderes para hacer un seguimiento, no por una cuestión ideológica o de política partidaria, sino para que el servicio de justicia funcione mejor y atienda las necesidades de la sociedad”, agregó.

“En un estudio que hicimos en la Universidad Nacional de José C. Paz detectamos que entre 1999 y 2017 se aplicaron solo 44 sanciones a jueces. Como dirigencia política debemos dar estas discusiones y mejorar el servicio de justicia porque si no, de verdad, perdemos todos”, destacó el Secretario General.

En relación a esto y con una visión a largo plazo de la problemática destacó que “tenemos que trabajar en mejorar el perfil de jueces y juezas para tratar de garantizar que tengan una orientación en derechos humanos, en cuestiones de género”.