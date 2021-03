Losardo: "La comisión bicameral no va a arrogarse atribuciones de otros poderes"

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, dijo este miércoles que la eventual conformación de una comisión bicameral para "analizar el funcionamiento" del Poder Judicial "no va a arrogarse atribuciones de otros poderes" ni podrá "sancionar jueces", ya que eso "no es constitucional".

“Lo que no puede arrogarse la Bicameral son atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias. No va a poder sancionar jueces, eso no es constitucional”, dijo la ministra esta mañana en declaraciones a El Destape Radio.

En ese marco, Losardo explicó que "lo que hará la bicameral será estudiar el funcionamiento del Poder Judicial, hacer propuestas y citar a audiencias públicas".

Además, sostuvo que lo que el presidente Alberto Fernández planteó en su discurso ante la Asamblea Legislativa, el lunes último, fue que "el Congreso asuma el rol cruzado de control del Poder Judicial que prevé la Constitución ".

"El Presidente pide que el Congreso cumpla con un rol que ya tiene. La bicameral será un órgano de asesoramiento no permanente para un asunto determinado" dijo Losardo.

En el mismo sentido, añadió que lo que hará la bicameral será "estudiar el funcionamiento del Poder Judicial dentro de sus atribuciones" así como "elaborar propuestas legislativas o hacer propuestas citar audiencias públicas".

No obstante, precisó que "lo que no puede hacer es arrogarse atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias" y sostuvo que "tampoco la bicameral va a poder sancionar jueces" porque "eso no es constitucional".

Por otra parte, sobre la reforma judicial, la ministra afirmó que el Gobierno está "a la espera que Diputados trate la iniciativa que ya tiene media sanción" del Senado.

Para Losardo, "la Justicia tiene que cambiar" y las autoridades están "dispuestas a aceptar cambios en los proyectos de Reforma Judicial y de Ministerio Público que están en Diputados".