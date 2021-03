Juan María Traverso visitó Olavarría y entregó al AMCO una distinción

Juan María Traverso se hizo presente en la Ciudad y en su estadía, observó las series clasificatorias del Turismo Pista e hizo entrega de una placa a las autoridades del AMCO por su 80º aniversario.

En el marco del aniversario del AMCO, debía realizarse un acto en horas de la tarde en el autódromo Hermanos Emiliozzi -donde también se realiza un muestreo fotográfico- pero fue suspendido por las malas condiciones climáticas; sin embargo, el “Flaco” Traverso estuvo con las autoridades de la entidad e hizo entrega de una placa en conmemoración.

Con la crudeza que lo caracterizó en sus épocas gloriosas, Traverso no esquivó la realidad del automovilismo nacional: “Se podría hacer un TC que brinde espectáculo pero no lo hacen, no quieren poner al piloto en el lugar que debe y que el auto deje de ser la figura, que sea más difícil de manejar para que el público disfrute”.

“Hoy no correría, la personalidad no coincide con los pilotos actuales, no es una crítica el cambio ha sido de una manera tal que los de la generación anterior no nos adaptamos a lo de hoy. No digo que sea bueno o malo, solamente que no encajo dentro del sistema”, sostuvo en diálogo con Infoeme el presidente de la Asociación Argentina de Volantes y agregó: “A los de la vieja escuela le cuesta mezclarse, con `Guille´ Ortelli hablo mucho porque soy amigo y permanentemente le digo que esta fuera de época y que se baje”.

El destacado piloto también no reparó en elogios para la categoría que se encuentra de visita en la Ciudad y afirmó que “es la categoría más coherente que hay en el país y por eso hay 140 autos”.

“Hay muchos autos porque está bien manejada”

Alegre por su visita a Olavarría “donde tengo muchos amigos”, Traverso se reunió con Gustavo Tolosa y Juan Carlos Traversa para hacer entrega de una distinción y agradeció que en el AMCO, “al igual que en la Asociación el secreto sea trabajar y demostrar pasión, porque el que está en este mundo por otro tema no lo disfruta y no le va bien”.

“La Asociación es una institución que esta sufriendo el problema de todos, pero está sana y es histórica y trabaja mucho más que antes”, sentenció uno de los pilotos más ganadores del automovilismo nacional que sigue ligado al deporte de sus amores.