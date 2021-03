Fernández: "No queremos ser lastre de nadie"

El presidente Alberto Fernández destacó este viernes, al conmemorarse el 30° aniversario de la firma del Tratado de Asunción por el que se creó el Mercosur, que ese hecho marcó un "hito" que "dejó atrás viejas tensiones" y se "optó así por una estrategia de unidad y vocación integradora".

"Estoy convencido de que con el Mercosur nuestros países han dado forma a un verdadero hito para América Latina. Es un activo intangible que pocas regiones en el mundo pueden exhibir. Debemos estar orgullosos de lo que logramos con nuestra decisión política de dejar atrás viejas tensiones y optar en cambio por una estrategia de unidad y vocación integradora", dijo Fernández, actual presidente pro-témpore del bloque regional hasta mediados de año.

Así lo afirmó al abrir desde el Museo del Bicentenario un encuentro de los países integrantes del bloque, que se realizó en forma virtual por las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus y la llegada de la segunda ola a la región.

Acompañado por el canciller Felipe Solá y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, Fernández encabezó la comunicación virtual con sus pares de Brasil, Jair Bolsonaro; Paraguay, Miguel Abdo Benítez; Uruguay, Luis Lacalle Pou; Bolivia, Luis Arce; y Chile, Sebastián Piñera.

Al cerrar el encuentro, y tras los discursos de todos los presidentes, Fernández retomó la palabra y expresó: "No queremos ser lastre de nadie".

"Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento. No queríamos ser una carga para nadie. Terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. No somos lastre de nadie, es un honor ser parte del Mercosur", dijo Fernández para dar cierre al encuentro.

Previamente, en su discurso inaugural, Fernández evaluó que la conmemoración "es un momento oportuno para realizar un balance honesto que valore los logros alcanzados en el camino recorrido y que también nos permita reconocer las deudas pendientes y los desafíos por delante".

En sintonía, rescató que "hemos alcanzado consensos fundamentales: el compromiso con la democracia como una condición fundamental para la vida de nuestros pueblos; el respeto por los derechos humanos como un valor esencial e irrenunciable para la convivencia; y el reconocimiento de nuestra diversidad".

"El Mercosur debe proteger a los gobiernos democráticos y a las instituciones que los respaldan. La pandemia y la crisis económica que de ella se deriva hacen compleja la tarea de gobernar", planteó y propuso a continuación la creación de un Observatorio de Calidad de la Democracia que sea "una herramienta para el fortalecimiento de la gobernanza de nuestras naciones".