Cristina: "No podemos pagar la deuda, no tenemos plata"

“No podemos pagar la deuda, no tenemos plata”. Con duras críticas a Mauricio Macri, la vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó este miércoles un acto público en Las Flores, al conmemorarse un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976.

"No estamos diciendo de no pagar, qué vamos a decir de no pagar si nuestro espacio fue el único que no contrajo deudas y pagó las de los otros gobiernos, deberíamos hacer todos un esfuerzo, sobre todo aquellos que tiene responsabilidad del oficialismo y de la oposición, es más, estos deberían insistir para que nos den menor tasa de interés", expresó Cristina.

Además agregó: "Todos sabemos que con los plazos y las tasa que se pretenden, no solo es inaceptable, no es una cuestión subjetiva, es una cuestión de que no podemos pagar porque no tenemos la plata pata pagar".

En su discurso, afirmó que es "una paradoja que los que están en contra del Estado, de las intervenciones, son los mismos que durante la dictadura estatizaron sus deudas".

En este sentido, apuntó a Mauricio Macri y sostuvo que "los argentinos que se quejan del endeudamiento no saben que tuvieron un presidente que tuvo la suerte que su familia la deuda multimillonaria que habían tenido durante la dictadura la terminaron estatizando".

"Qué paradoja, ellos tan en contra del Estado, de las intervenciones, sin embargo se hicieron bien los otarios cuando la deuda de ellos la tuvimos que pagar todos los argentinos. Y después de esa deuda monumental, la más grande de todos los periodos políticos, salvo que la que se contrajo ahora, en los últimos cuatro años", añadió.

En el final de su discurso, continuó sus críticas contra el ex jefe de Estado: "Qué dos extremos, aquellos fueron los que irrumpieron contra un gobierno constitucional y generaron una deuda externa superior a los 40 mil millones de dolares y los que los habían instigado llegaron al gobierno con el voto popular y generaron mas deuda aún todavía de la que se había hecho en aquella etapa historia. Por qué cuento estas cosas?".