La Asociación de Usuarios Nueva Energía organizó una charla debate sobre “Cooperativismo, servicios públicos y transparencia”. Contó con la presencia de más de 30 referentes cooperativos y se realizó en el predio de La Polvareda, con autorización de la provincia de Buenos Aires.

En el evento se realizó un repaso de la historia del cooperativismo, su desarrollo en la Argentina, haciendo hincapié en las de la distribución eléctrica. Además, se analizaron los valores y principios y la regulación vigente de las cooperativas.

Por su parte, los participantes realizaron un cuadro de las cooperativas de distribución de electricidad y agua en la provincia de Buenos Aires, su marco regulatorio y los organismo de control. Además, consensuaron en la necesidad de contar con información accesible para el conocimiento del asociado, buscando la transparencia activa.

La actividad fue coordinada por Luis Cavalli y contó con la participación de miembros de Nueva Energía entre ellos, el ex secretario de hacienda municipal Alcides Goñi, el ex concejal radical José Luis Arguiñena, el ex concejal peronista Julio Pibuel. Además estuvieron presentes los referentes sociales Rubén Buscarini, Silvia Canga, Lorena Merlo, Inés del Águila, Esteban Ramírez, Marcelo Domínguez, Mario Bonifacio, Daniel Román, Marcela Gianelli, Kevin Brizzio, Patricia Castañares.