Un “finde” con mucho para ver en la Ciudad

Entre sábado y domingo habrá gran cantidad de propuestas deportivas.

Como cada sábado, la jornada comenzará con la disputa de la cuarta fecha del Torneo Preparación de divisiones formativas. Los primeros en salir a la cancha serán Racing vs Luján, Hinojo vs Loma Negra y Estudiantes vs Embajadores en el Parque Guerrero que comenzarán su actividad a las 10:00.

Desde las 10:30, se enfrentarán El Fortín vs Ferro en tres partidos y a las 11:00 iniciarán Sierra Chica vs San Martín. Por último, Embajadores recibirá al “Bataraz” desde las 13:00.

También habrá nutrida actividad para el fútbol amateur, ya que tendrán continuidad los certámenes de FOLA, OFA, Colonias y Cerros y Veteranos que saldrán a la cancha pasadas las 14:00 en diversos escenarios.

En el Parque Guerrero además de la actividad organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría, habrá hockey femenino desde las 9:00 y en el Maxigimnasio la actividad comenzará a las 10:30 con uno de los partidos del Torneo de Verano para la categoría U17 entre el “Bata” y Racing y continuará a las 18:00 en el enfrentamiento entre ambos pero por la Liga Junior.

El handball volverá al “Macro” con un encuentro interno desde las 11:00, pasado el mediodía el softbol también se sumará a un desafío entre diversas categorías y habrá un Medal Play en el campo de golf.

Por el lado del certamen estival de la Asociación de Básquet de Olavarría, también habrá partidos desde las 13:30 en el Juan Manolio, desde las 14:00 en el recinto “Carbonero” y a las 16:00 en el Parque Olavarría.

Ya en la jornada dominical, Estudiantes recibirá a Unión Azuleña en una jornada amistosa desde las 11:00 y desde las 17:00 jugará una nueva fecha del certamen regulado por la Federación Tandilense de Hockey en la rama masculina.

El fútbol femenino jugará la segunda fecha del Torneo Preparación en la cancha auxiliar del Parque Guerrero desde las 9:30 y en idéntico horario se dictará una clínica de beach handball a cargo de Alejandro Carotenuto -parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina-.

Por último y en la actividad destacada de la jornada dominical se jugará la 2° fecha del Torneo Oficial con el clásico entre Hinojo y Sierra Chica desde las 15:30 en el Buglione Martinese.

Ferro – San Martín y Luján – Embajadores también se enfrentarán, pero desde las 16:00 en la fecha que concluirá el miércoles por la noche.