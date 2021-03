Paritaria 2021: panaderos reclaman un básico de $60.000 y bonificación por empleo esencial

Gabriel Ruiz, titular delel estado dey reclamó unagremial de cara a la negociación“Una familia necesita para vivir, según informó el Indec respecto a enero $56.459 para no ser pobre. Un trabajador del sector no llega a $37.000 de bolsillo”, y agregó que el monto de salarioestá prevista lade la discusión por elde los panaderos.

Apuntando a los responsables del gremio a nivel nacional, Ruiz opinó que "la lucha hoy debería ser por un salario que supere la canasta básica familiar y saque de la pobreza a miles de compañeros del sector panaderil. Exigimos un Plenario Nacional de Secretario Generales Panaderos para analizar el salario y fortalecer a la Comisión Paritaria. El sueldo no puede quedar en manos de quien ,no es panadero, y no vive como panadero . Los Frutos siempre fueron cómplices de la patronal . Por eso cuando las conducciones gremiales son débiles, los empresarios lo saben por eso ambos lo niegan se oponen a un salario digno"

El dirigente bonaerense estableció que el marco paritario tiene que ver con la situación de la federación de panaderos “está a la vista de todos el fracaso de Gaston Frutos para cerrar la cláusula de revisión por inflación del último acuerdo salarial. Alertamos a los panaderos de todo el país, que hay que estar preparados para la confrontación”. Frutos, hijo de Abel, el histórico referente del sector y ex integrante del consejo directivo de la CGT, es el actual secretario de finanzas de la entidad y candidato a la sucesión de la cúpula de Fauppa (Federacion Argentina Union Personal Panaderias y Afines).

“Elaboraron un acuerdo, siempre en la tónica de la baja para esta paritaria y van a perjudicar de nuevo a los panaderos del interior del país. Basta con analizar los sueldos de la provincia de Buenos Aires ,donde la brecha con un panadero del interior es vergonzosa, y donde la mayoría de los que tienen más de 15 años de antigüedad están por debajo de la línea de pobreza”, remarcó Ruiz.

Para el sindicalista opositor a la conducción el número del 25% que trascendió como punto de acuerdo es “inaceptable”, la situación de la obra social posee el mismo marco y en pandemia exigen la vacunación contra el Covid-19, por considerarse personal esencial.

“No frenamos nuestra labor un solo día, hubo compañeros que fallecieron por Coronavirus y la reivindicación no negociable es que también se abone una compensación por labor en pandemia. No vamos a parar hasta que recuperemos la dignidad de los trabajadores panaderos en todo el país , así como también a la convocatoria del Plenario nacional de Secretarios Generales" concreto Ruiz