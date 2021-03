Miguel Lunghi: “En Semana Santa habrá turismo pero no procesión, ni lo litúrgico”

“En Semana Santa habrá turismo como en enero, la procesión no va a estar, ni lo litúrgico”, anunció el intendente Miguel Lunghi en la mañana de este sábado ante el programa radial de ABChoy “Nadie Es Perfecto”. Además, habló de su reunión con el gobernador y de la realización de las PASO.

Lunghi manifestó que “Tandil tiene turismo el viernes santo de muchas diócesis que vienen, pero todo eso no va a estar, hay que buscar la libertad responsable, en enero no hubo problemas de testeos ni turistas infectados, esperemos que estemos en la misma situación porque no soy director de un jardín de infantes”.

En este contexto el mandatario detalló que “la novedad que no conocemos es la rotación del virus en nuevas cepas que aparentemente serían más contagiosos y afectarían a jóvenes, en su momento al inicio de la pandemia dije que de esta pesadilla salimos en el primer semestre del 2022”.

Reunión con Kicillof por el tema viviendas

En esta línea, Lunghi indicó que “estuve en La Plata esperando que me dieran casas para Tandil, me comentaron que iban a dar más casas a la Asociación Mujeres Sin Techo liderada por Cacha Cena y que también volcarán dinero para terminar las casas del Sindicato de Trabajadores Municipales”.

Frente a esto agregó que “les pedí viviendas para Tandil a partir de la institucionalización para sortearlo a gente humilde en la ciudad. Tenía 40 casas prometidas firmadas documentadas a mitad del 2019 y hubo elecciones, cambió el gobierno y el nuevo decidió hacer otro tipo de programación y lo sacó, entonces pedí que reconsideraran en esa reunión si me podían dar las casas ya que en Tandil hay un déficit de 3000 casas y me gustaría poder hacer un barrio de más de 300 casas en Movediza, tal como pude hacer con Néstor”.

Las PASO

Sobre la realización de esta etapa electoral expresó que “espero que sí, no me gusta que los frentes hagan yo te doy el segundo vos me das el cuarto, cada partido tiene que presentar su lista, y que la gente decida, no usar la lapicera, creo que es fundamental que existan las Paso”.

Y resaltó que “No sé qué puede parar el país, esperamos que haya Paso, que no cambiemos las leyes, no podemos cambiar las reglas de juego, hay que ser serios, tenemos que superar la grieta trabajar en conjunto en economía, educación, seguridad, salud y producción ahí no tiene que haber grieta, sino vamos hacia el precipicio”.

Dentro de este análisis agregó que, “en Argentina no tenemos un norte, vamos al norte y al sur y entre ese péndulo estamos, en Tandil la grieta es muy chiquita las ordenanzas salen por unanimidad, somos un poco ejemplo de cómo debe trabajarse en el país”.

Finalmente señaló que “el país atrasa, pretendo que Tandil siga adelante porque Tandil no atrasa tenes señores emprendedores que trabajan todos los días”, y sobre la interna de la UCR reconoció que “en Tandil apoyo a Abad como muchos intendentes”