"Chiche" Duhalde criticó a Fernández: “No lo tolero más y le pasa a mucha gente”

“No lo tolero más y le pasa a mucha gente”, aseguró la ex senadora nacional Hilda "Chiche" Duhalde al referirse a la gestión del presidente de la Nación, Alberto Fernández a quien criticó muy fuertemente por lo que ella señaló como una falta de liderazgo y capacidad de toma de decisiones.

En una entrevista realizada con el periodista Edi Zunino, la esposa del ex mandatario Eduardo Duhalde, presentó su nuevo partido político “SUMAR”. Este espacio, según comentó la ex legisladora, apunta a representar a quienes no se sienten identificados con el actual gobierno. En ese sentido, Duhalde explicó que su proyecto político buscará competir con los distintos bloques de la provincia de Buenos Aires y dio a entender que su mayor preocupación es el Frente de Todos.

A su vez, al momento de evaluar la gestión del Jefe de Estado, aseguró que es un gobierno “cortoplacista” y, en referencia a lo que consideró una falta de liderazgo por parte del primer mandatario, disparó: "Parece que toca poco pito últimamente".

Si bien la reconocida política aseguró también que cuando el Frente de Todos ganó las elecciones presidenciales estaba entusiasmada, con el pasar del tiempo se decepcionó. "Es como si Alberto Fernández hubiese colgado los botines. Veo que no toma las decisiones que tiene que tomar", sentenció al insistir con que hay un gran descontento con el gobierno nacional.

Respecto a la situación actual del país opinó que "no viene bien” a lo que sumó: “O me quedo en mi casa tejiendo o intento ponerle un límite a semejante atropello”.