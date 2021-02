Qué fueron las extrañas luces que se vieron en el cielo de Olavarría

"Hola. ¿Saben qué fue la hilera de luces que se vio ayer en el cielo?", mensajes como este llegaron por decenas a la redacción de Infoeme luego de que muchos lectores advirtieran un extraño fenómeno en el cielo olavarriense durante la noche del sábado.

No es la primera vez que el cielo presente este extraño fenómeno: una hilera de unas 60 luces que avanzan a través de la noche. No se trata ni de una estrella fugaz, ni de una nueva constelación. La respuesta es que son satélites de la compañía SpaceX.

Justamente, este jueves la empresa del multimillonario Elon Musk puso en órbita 60 satélites para su red de internet Starlink, que ya cuenta con más de mil.

Un cohete Falcon 9 de dos fases despegó de Cabo Cañaveral (Florida) a primera hora del jueves, con los satélites en la punta y, aproximadamente nueve minutos más tarde, la fase uno de la nave se posó suavemente sobre la plataforma "Of Course I Still Love You" situada en el Atlántico, a 630 kilómetros de la costa.

Se trata del cuarto lanzamiento realizado por la compañía aeroespacial de Elon Musk en lo que va de 2021 y el número 17 de la serie Starlink. También es la quinta vez que se usa la fase uno de este cohete Falcon 9, que se había utilizado por última vez hace 27 días, un récord en las cuentas de SpaceX.