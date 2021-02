Video: una mujer grabó el momento en que un obrero la acosaba

Una mujer que fue víctima de acoso callejero se comunicó con Infoeme para dar a conocer el mal momento que vivió cuando un obrero le dijo "cosas irreproducibles" a metros de la esquina de Hornos y Lavalle, en el microcentro de Olavarría.

El hecho que ocurrió el viernes pasado por la tarde quedó filmado por la víctima.

"Fue mi forma de defenderme, lo filmé y me terminó pidiendo disculpas. Pero las cosas que me dijo son irreproducibles, no las puedo ni mencionar y me dan vergüenza ajena", consideró la mujer que decidió hacer pública la filmación "para que no le pase a otras mujeres".

En la filmación se advierte que cuando el acosador se da cuenta que lo están filmando termina pidiendo perdón y minimiza los hechos.

La Línea 144 funciona en todo el territorio bonaerense para asesorar, asistir y contener en situaciones de violencia de género.