Manuela Durán: “Que un club de Primera División apueste a una jugadora de afuera es un montón”

Manuela Durán debutó en este Torneo Transición de la Primera División con la camiseta de Excursionistas y tras unas breves vacaciones en la Ciudad contó su experiencia.

En diálogo con Capitana de Oro, la futbolista afirmó que fueron pocos días de integración para formar parte del primer equipo de Excursionistas ya que causaron, junto con Rocío Cepeda, una buena impresión en los cotejos amistosos de prueba.

“Uno lo que más quiere es llegar a jugar en el fútbol profesional, el club me daba algo y aproveché por el hecho de que ellos estaban apostando a mí como jugadora. No me conocían y que un club de Primera División, que apueste a una jugadora de afuera es un montón, porque nadie lo hace” comenzó diciendo Manuela Durán que el pasado lunes comenzó una nueva pretemporada con el “Verde”.

La profesora de educación física sostuvo que sostuvo que desde la entidad que las recibió “siempre fueron muy atentos” pero también debió acostumbrarse al cambio posicional para poder ser titular en los cuatro partidos del certamen -contr Boca Juniors, SAT, Huracán y Gimnasia y Esgrima-.

“El DT César Corrado, me puso de doble cinco. Un cinco armador. Eran muchas cuestiones nuevas a resolver y creo que con el tiempo voy a ir mejorando” dijo la olavarriense que agregó: “Todavía no me siento totalmente cómoda, pero es un lindo puesto”.

Sobre las diferencias con el fútbol olavarriense, la defensora confirmó que son muchas. En el entrenamiento “llevan el control de cada jugadora y son totalmente exigentes con todo el plantel. Un entrenamiento perdido y es una posibilidad de perder la titularidad y con respecto al juego, exige mucha preparación física, sabés que vas a competir con grandes equipos y grandes jugadoras y la verdad que el fútbol es totalmente distinto porque tenés poco tiempo para poder pensar en lo que vas a hacer”.

“Hoy Excursionistas es un equipo que le puede dar pelea a cualquiera”

“Económicamente por ahí no se puede, por el hecho de que acá el contrato no se da entero, pero es una vida de profesional. Tenés que comer sano, ir a entrenar, mantenerte siempre en la misma rutina. Por eso yo digo que hay que tener mucha disciplina” aseveró la joven de 25 años que se ilusiona con vivir del fútbol, aunque eso aún no sucede y “son muy pocas, las jugadoras de la selección”.

Manuela Durán se la jugó por su sueño, tiene la compañía de Rocío Cepeda que también integra el primer equipo y a su corta edad cumplió el objetivo de muchas de jugar en la Primera División de AFA.

