La soja sigue con su precio en alza en Chicago

El Chicago Board of Trade (CboT) abrirá este lunes un nuevo mes con expectativas de sostén de los elevados precios de referencia para los principales cultivos de la Argentina, la soja (que cerró febrero con la novena ganancia mensual consecutiva), el maíz y el trigo, aún luego de las bajas generalizadas durante la última rueda de operaciones.

El viernes pasado se registraron caídas de 0,23% para la soja, hasta US$ 515,96 la tonelada, mientras el maíz cayó 0,41%, a US$ 215, y el trigo 2,35%, a US$ 242,6, puntualizó la operadora Futuros y Opciones (FyO).

La firma rosarina resaltó la suba de la soja "en un contexto de disminución de las existencias estadounidenses y una cosecha brasileña ralentizada por la lluvia, que han generado incertidumbre sobre la disponibilidad para satisfacer la fuerte demanda china”.

El viernes, además, pesó el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), según el cual las exportaciones semanales de la oleaginosa quedaron por debajo de la expectativa en la previa.

Además, en China la harina de soja registró la mayor caída en ocho años, producto de una nueva cepa de peste porcina africana que afecta a los cerdos del gigante asiático.

"Se espera que la molienda sojera china frene la actividad, debido a los retrasos en la cosecha brasileña", agregó FyO.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) comentó en tanto que, si bien compradores chinos han retornado al mercado luego de las celebraciones del año nuevo, la falta de novedades en el mercado exportador ejerció presión sobre los precios.

Para el maíz, la ausencia de actividad en el plano externo, sumado al fortalecimiento del dólar, habrían presionado a las cotizaciones.

Las considerables bajas del trigo, a su vez, estarían justificadas en el cierre de posiciones ante la toma de ganancias por parte de los fondos de inversión.

Además, con el retorno de un clima más cálido a las principales regiones productivas en EEUU. "se aminoraron las preocupaciones acerca de los daños que el gélido clima podría causarle al cultivo, lo que sumó a las presiones bajistas".

Asimismo, el bajo volumen semanal en las ventas para exportación y un fortalecimiento del dólar frente a otras monedas añadieron presión al mercado.

De esta manera, el trigo cerró febrero con una caída mensual del 0,4%, su segundo declive mensual desde junio, concluyó el análisis de FyO.