Violencia de género: 171 denuncias y 11 detenidos en lo que va del año

Luciana Pedernera

La Secretaría Especializada en Violencia de Género y Familia que funciona en la fiscalía olavarriense es coordinada por la fiscal Viviana Beytía que trabaja en conjunto con la doctora Verónica Colombo y una auxiliar letrada. Por este lugar pasan todas las denuncias referidas a la temática y se solicitan medidas que deben ser autorizadas por el Juzgado de Familia.

En su rutina de trabajo, la fiscal Beytía y Colombo dialogaron con Infoeme sobre la situación en la que se encuentra la ciudad frente a los diferentes casos de violencia de género. Desde este lugar afirmaron que, en lo que va de 2021 han recibido 171 denuncias por violencia de género y familiar y hay 11 detenidos por cometer este tipo de delitos.

“La gente utiliza las denuncias virtuales, a veces se acercan a la comisaria, pero a veces nos ponen en conocimiento por un mail entonces nosotras somos las que salimos a buscar a la víctima”, señaló Beytía sobre las denuncias que reciben y como las víctimas han podido hacer uso de las herramientas virtuales dispuestas por el ministerio.

Cómo procede la secretaría

La Secretaria Especializada en Violencia de Género y Familiar funciona desde 2013 en Olavarría. La doctora Colombo se sumó a trabajar en este espacio en 2016 y la fiscal Beytía en marzo de 2018.

Luego de la asunción de Beytía, la secretaría cambió su impronta de abordaje en cada denuncia, en cómo tratar cada situación en particular y la historia de cada víctima, “por ejemplo a partir de este cambio de gestión es que las desobediencias reiteradas ya comienzan a ser delitos que, si bien por la pena no son detenibles, pero estamos hablando de tensiones”, mencionó Colombo, quien además remarco que siempre trabajan sobre las normativas vigentes.

“Al día de hoy estamos trabajando con una tolerancia cero. Una persona tiene una denuncia, después desobedece, nosotros siempre pedimos la medida de coerción. Los jueces nos acompañan todos trabajan con perspectiva de género hasta los juicios”, continuó.

En este contexto la fiscal Beytía detalló como es el procedimiento de denuncia “el caso entra por comisaria, generalmente, ahí una vez que se radica la denuncia se pone en conocimiento al juzgado de familia que está a cargo del Dr. Arrondo y a la Secretaria”, esto entendido como primer abordaje.

Posteriormente “se establece si tiene otras causas, el grado de riesgo de la situación y se hace la intervención con el centro de asistencia a la víctima. Ahí uno va determinando si corresponde llamarlo a prestar una declaración en los términos del Art. 308 que implica el procesamiento, o si se pide una medida de coerción en virtud del comportamiento reiterado y habitual”.

En este contexto ambas remarcaron que “no todos los casos son iguales en algunos casos amerita a procesar en otros casos amerita a pedir medidas cautelares de encierro, todos los casos tienen su impronta”.

La Secretaría recibe denuncias hacia efectivos de la policía, aunque Colombo detalló que “se trabaja en conjunto con el Juzgado de Familia porque es el juez de familia el que hace el trabajo más operativo, es él quien inmediatamente solicita el retiro del arma del efectivo, inicia un sumario y evalúa el apartamiento o traslado de la persona”.

La figura de femicidio en el Código Penal

La formación en perspectiva de género y violencia familiar de los operadores fue una de las medidas que cambió el tratamiento de las denuncias “antes por ejemplo se trabajaba con un criterio un poco más tradicional, hoy estamos más preparados”.

Beytía describió que actualmente tienen conocimiento de “los circuitos de violencia, es decir, desde el momento de la explosión que la víctima da a conocer el hecho, después la reconciliación porque generalmente el agresor convence y promete que no lo va a hacer más. Entonces la víctima en esa ambivalencia que juega entre el amor, el afecto de familia y el miedo que le tiene dice bueno, ‘capaz que fui yo la que le di lugar a eso’”.

Dentro de este proceso denominado “circuito de violencia” está contemplado lo que se llama el “periodo de luna de miel”, “en donde la victima lo perdona y vuelve con el agresor, que en otro momento otra vez la vuelve a agredir. Es un circuito”.

Las letrasdas coinciden en que están todos preparados en el orden que se relata el circuito y Beytía aseguró que “la figura de femicidio es eso precisamente. Son estos cambios y la suscripción del estado a la convención ‘Belén Do Para’ donde Argentina como Estado parte se compromete a visualizar o aplicar la ley con el ánimo de erradicar los hechos de violencia contra la mujer”.

En conocimiento de que actualmente la Justicia es puesta en discusión por su accionar la fiscal Beytía y la doctora Colombo apuntaron hacia los medios nacionales. “Lo que se dice en los medios nacionales respecto de lo que pasa no es la realidad de todas las comunidades, porque tenemos aceitado el trabajo con la Jefatura Departamental, Comisaria de la Mujer, Juzgado de Familia, Dirección de Políticas de Género, las instituciones no gubernamentales, como Casa Valeria”, dijeron. Y a su vez manifestaron que “eso no quita que mañana no nos pase, de hecho ha pasado”.