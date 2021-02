La ABO confirmó el horario para la primera fecha del Torneo de Verano

Se acabó la espera y la pelota vuelve a picar en los gimnasios olavarrienses. Empieza el Torneo de Verano con dos partidos y se confirmó el resto de la primera fecha para las dos categorías.

En el Juan Manolio y en el Ricardo De la Vega dará comienzo el Torneo de Verano organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría. La jornada inaugural comenzará en ambos escenarios desde las 21:00 con los cruces entre Pueblo Nuevo y Estudiantes y Ferro vs El Fortín.

La primera fecha del certamen estival culminará el sábado en Sierras Bayas, desde las 19:30 cuando se enfrenten San Martín y Racing.

La actividad continuará también ese sábado dando inicio con la categoría U17. En el Maxigimnasio del Parque Guerrero se enfrentarán Estudiantes Blanco vs Racing Blanco desde las 13:00, a las 16:30 cruzarán Racing Azul vs Estudiantes Negro y San Martín Amarillo vs San Martín Negro y para cerrar la primera fecha de la competencia, a las 19:00 jugarán Pueblo Nuevo vs Ferro con su equipo de Primera División femenina.

Por iniciativa de la ABO en cada uno de los juegos se hará un minuto de silencio por Carlos Maletta y Daniel Buyanovsky recientemente fallecidos.