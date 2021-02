El Municipio duplicó la entrega de bolsas de alimentos durante la cuarentena

La pandemia de coronavirus trajo grandes perjuicios en todos los aspectos sociales, no solo el sanitario. La imposibilidad de desarrollar determinadas actividades en las diferentes etapas de la cuarentena llevó a muchas familias a una crisis económica y estado tanto a nivel nacional como provincial y municipal debió dar respuestas a esta situación.

“Entre los meses de marzo y agosto duplicamos a los NBI”, señaló Diego Robbiani en diálogo con Infoeme. De acuerdo con la información brindada por el propio secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, 5.500 familias recibieron ayuda del estado municipal a través del programa de “Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)” durante la etapa más restrictiva de la cuarentena.

Hoy, con la ciudad funcionando casi con normalidad, tenemos casi en unas 600 familias que estamos otorgándole las bolsas por fuera de lo que era lo habitual. A las 2.500 familias que formaban parte del grupo de `Necesidades Básicas Insatisfechas´ hay que sumarle 600 más.

“Hoy, con la ciudad funcionando casi con normalidad, tenemos casi en unas 600 familias que estamos otorgándole las bolsas por fuera de lo que era lo habitual. A las 2.500 familias que formaban parte del grupo de `Necesidades Básicas Insatisfechas´ hay que sumarle 600 más”, agregó Robbiani. Además, proveen de ayuda a comedores y merenderos de ciertos barrios puntuales.

Las personas que se han sumado al programa corresponden, en muchos casos, a trabajadores que se han visto perjudicados por la pandemia, como feriantes, artistas o empleados de clubes. “Se asiste no solamente con los alimentos, sino también con chapas, materiales, colchones y garrafas para tener calefacción y cocinar”, señaló el funcionario municipal a Infoeme.

En un año de gestión totalmente atípico y con claras dificultades a la hora de gobernar, la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida “después de Salud, fue el área que más peso tuvo sosteniendo la pandemia”, indicó Robbiani sobre los últimos meses. "A la ayuda social que habitualmente se lleva a cabo, la subsecretaría de Desarrollo Social debió dar respuestas a aquellas familias que no contaban con las condiciones económicas básicas y que, además, no podían salir de sus casas”, sostuvo el funcionario municipal sobre cómo debieron reconvertirse.

Entendiendo que los comerciantes fueron los actores económicos que más se vieron perjudicados por la pandemia, espera que la situación sanitaria se mantenga estable para que estas actividades no se vuelvan a resentir. "El campo, la minería y la industria, como las tres actividades más importantes de Olavarría, siempre estuvieron abiertas. Ese es el motivo por el cual la ciudad puede gozar de una relativa tranquilidad, a pesar de la crisis".

Al tiempo que el Municipio trabaja fuertemente en la concientización en los cuidados contra el Covid-19, la Secretaría de Salud continúa llevando adelante una cifra alta de testeos diarios, tanto en el Hospital Municipal como a través del Programa RTA (Rastrear-Testear-Aislar). “Testear y aislar a los positivos fue clave para hoy estar sanitariamente en condiciones”, señaló Robbiani sobre la gestión municipal de la pandemia y la recuperación tras el pico de octubre.

Más allá de las diferencias políticas, el área que dirige Robbiani se encuentra en permanente relación con la provincia. "Yo creo que no sirve si no tenemos un diálogo permanente. Las ideas políticas son distintas pero, en general, cuando uno se preocupa por el ciudadano estas cuestiones tienen que quedar de lado. Si no, se perjudica a la gente que nos vota. Yo estoy acá porque la gente votó a Ezequiel y él confía en mí para este puesto", destacó.