Amplia oferta educativa en el Aula Virtual de Coopelectric

* Yamila Cazabet.

Desde hace casi 18 años Coopelectric ofrece una gran variedad de carreras de grado en su Centro de Estudios Universitarios(CEU). A través de esta iniciativa, desde casi dos décadas, logran acercar la educación a todo el partido de Olavarría, borrando las distancias geográficas. “Estamos muy contentos con el Centro de Estudios. En su momento, tenían muchas dudas de estudiar a distancia pero la tecnología nos ha ratificado que íbamos por el buen camino”, señaló Cruz Arouxet, el tesorero del Consejo de Administración.

Ante el inicio del ciclo lectivo 2021, se encuentra abierta la inscripción para las carreras que ofrece el Centro de Estudios de Coopelectric. Dependiendo de la universidad en la que se dicta cada trayecto académico, el registro para los ingresantes se extenderá durante todo febrero o bien hasta marzo. “La cantidad de oferta y la vinculación con universidades ha crecido. Son todas universidades reconocidas que las tenemos acá mismo en el centro de la ciudad”, agregó Arouxet en diálogo con Infoeme.

El CEU de Coopelectric brinda la posibilidad a los olavarrienses de acceder a carreras universitarias y terciarias que de otra manera no podrían hacerlo. A través de su aldea educativa, los estudiantes cuentan con oferta educativa amplia y moderna. “Realmente, cumple un rol social muy importante. Mucha gente que no tenía acceso a la educación universitaria o que se veía obligada a estudiar una carrera que no era su vocación, hoy tiene una respuesta”, describió el tesorero de la Cooperativa.

Entre las carreras más destacadas, se puede estudiar para Contador Público, Martillero y Corredor, Abogacía, las licenciaturas en Administración de Empresas, Educación y Comercialización. “Es realmente importante lo que se está brindado en el Centro de Estudios y también es muy buena la respuesta día a día y el crecimiento. Hay muchos chicos que apostaron a este tipo de educación que hoy los vemos trabajando y siendo profesionales. Realmente es un orgullo como olavarrienses tener el aula satelital”.

Quienes deseen conocer la oferta completa de carreras del Centro de Estudios de Coopelectric pueden hacerlo a través de sus redes sociales (Facebook e Instagram). Además, se encuentra abierta la oficina ubicada en Belgrano 2824, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16:30 a 20:30.