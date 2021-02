Hotton: "En el 2023 vamos a ser gobierno"

Por Nicolás Larios

La política y ex diputada nacional Cynthia Hotton habló en exclusiva con Infoeme sobre el armado de su espacio político de cara a las PASO 2021 en la provincia de Buenos Aires, los dichos del Presidente Fernández sobre las retenciones al campo, su visión sobre la política Argentina y el plan para las elecciones del 2023.

Infoeme: ¿Cómo viene el armado de su espacio político de cara a las PASO 2021?

Hotton: Desde nuestro partido Valores para mi país estamos trabajando para unir a todas las fuerzas que no son ni Cambiemos, ni los “K” en lo que se va a llamar “Frente Republicano”. Para nosotros, si hay PASO sería muy interesante porque nos estamos uniendo desde distintas líneas políticas como con el Partido Demócrata, el Partido Autonomista Nacional, la gente de José Luis Espert, Ricardo López Murphy y libertarios.

-La semana pasada trascendió el plan del Gobierno que contaría con el apoyo de Cambiemos para posponer las PASO 2021. ¿Cómo evalúan esta iniciativa del Gobierno desde Valores?

-Si hay PASO es mejor, porque cada uno va sumando desde su identidad. Si no hay elecciones, tampoco tendríamos muchos problemas porque ya acordamos cual es la plataforma que nos reúne. Empezaremos a ir todos juntos siendo una verdadera alternativa.

Nosotros no podemos incidir porque esta es una decisión que toma el ejecutivo, tienen mayorías en las cámaras. Pero estamos convencidos que los argentinos están esperando algo nuevo.

-¿El Gobierno se beneficia posponiendo las PASO?

-La polarización siempre le conviene tanto al partido gobernante como al de la oposición porque entre ellos acuerdan todo. Esto no es lo más importante para la población, y por eso mismo nosotros seguimos pensando en la gente que reclama poder trabajar y por medidas económicas que den estabilidad para salir de la pobreza.

Ni con el Kirchnerismo, ni con Cambiemos se han resuelto estas cuestiones. Por eso nosotros venimos con una propuesta diferente, ellos quieren atrasar las elecciones es porque les cierra más a ellos que se tienen que organizar, mientras que nosotros ya estamos organizados.

-¿Cómo viene el armado de su espacio político a nivel provincial?

-A nivel provincial estamos muy bien, nos encontramos terminando de conformar nuestro partido y presentándonos con este frente que reúne a todas las fuerzas de centro derecha de nuestra provincia y algunos sectores peronistas más conservadores.

Estoy priorizando el trabajo con la gente del sector rural, porque parece que los dirigentes de la provincia de Buenos Aires siempre se quedan con la problemática del conurbano, porque de ahí proviene el voto fuerte. Pero la realidad de las provincias, nos indica que el campo es prioritario. La gran mayoría de la economía de la provincia depende de la realidad del campo.

Olavarría pertenece a la Séptima sección electoral que nuclea a ciudades del centro de nuestra provincia como Olavarría, Azul, Bolívar, Tandil, General Alvear, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y 25 de Mayo.

-¿Valores para mi País tiene presencia en nuestra sección electoral?

-La séptima es una sección muy difícil, porque las ciudades no son tan grandes y están muy polarizadas. A la gente le cuesta entender algo nuevo, y muchas veces se sienten lejos de lo que se debate a nivel nacional y provincial. Estamos trabajando y poco a poco vamos a ir creciendo en las diferentes secciones electorales, como lo estamos haciendo en la séptima.

-¿Qué le parecieron las declaraciones de Alberto Fernández sobre el aumento de las retenciones?

-Lo que dijo el presidente es una barbaridad. Primero hablan mal, pero es el campo el único sector que les da caja y de donde pueden seguir manoteando. Es increíble la ineficiencia del estado, este Gobierno pone trabas para que el sector no logre crecer.

El Gobierno no se da cuenta de todos los aspectos negativos que genera, no solo con las medidas de este momento, sino con todas las decisiones a futuro que esto conlleva. Me parece que el Gobierno es muy improvisado para tomar decisiones.

-¿Se intenta crear una imagen negativa del campo?

-Este Gobierno es muy hábil para inventar un relato, porque parece ser que cuando el capo exporta es para incidir en la mesa de los argentinos, y esto no es así. Sabemos claramente que lo que lo que realmente afecta la mesa de los argentinos son los impuestos, la mala gestión de este Gobierno y la de gobiernos anteriores.

-¿Qué debería hacer el Gobierno en este caso?

-Lo que tendría que hacer el Estado es recortar los impuestos, recaudar y gastar menos, porque el gasto en la política es enorme y ni hablemos de la corrupción. Siempre van en contra de los mismos y por eso desde mi espacio político, queremos empoderar el sector del agro, para que despierten una voz política cada vez más fuerte.

-¿Por qué haces política? ¿Qué podes aportar?

-Desde mi espacio seguimos trabajando porque todavía tenemos esperanza de que las cosas pueden cambiar, sino no estaría haciendo todo lo que hago. Soy diplomática de carrera, mi trabajo es espectacular y podría estar trabajando por todo el mundo, pero siento que el país que me toca representar por mi trabajo hoy en día me da tristeza, y no puedo sentir que no estoy haciendo nada.

Nosotros pensamos que no debe haber una persona que traiga la solución sino que tiene que haber una mesa conformada por empresarios, profesionales, por referentes sociales y religiosos, y gente del campo, que juntos elaboremos una propuesta. El país lo sacamos adelante entre todos.

-¿Qué expectativas tienen para próximas elecciones presidenciales?

-Tenemos la convicción de que estamos trabajando bien y que en el 2023 vamos a ser gobierno. Vamos camino a tener un armado fuerte para las próximas elecciones presidenciales, nuestra preocupación y compromiso es lograr la mayor unidad para las PASO. El objetivo es conformar una tercera opción que tenga visibilidad este año, para que la gente vea que hay algo nuevo.