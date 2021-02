Milagro Sala solicitó el indulto

Milagro sala, quien fue detenida en el año 2016 por amenazas a policías y causas de corrupción, le solicitó al Presidente Alberto Fernández el indulto para ella y para otros compañeros de militancia que se encuentran presos.

La dirigente social expresó que “armaron 16 causas y en el 90% son los mismos testigos. Y los mismos testigos tienen cargos en el Senado, en el Congreso o son funcionarios de Gerardo Morales. ¿"Entonces, cómo se soluciona esto? Porque esto no es Milagro Sala únicamente, acá lo estamos padeciendo los jujeños", mencionó Sala.

También le solicitó al Presidente que actúe como lo haría Luis Arce, quien dirige a Bolivia y mencionó que “si Alberto hubiese tomado las cosas desde un principio, apenas asumió… Lo mismo que hizo Arce en Bolivia, que sacó esa Suprema Corte y comenzó a meter presos a todos los que mataron a los compañeros. Lamentablemente eso no pasó en Argentina” e indicó que “En Argentina la derecha no descansa, avanza, el neoliberalismo siguió avanzando. Si eso no lo entienden los que gobiernan… Estas cosas son las que te indignan”

La Directora General de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort estableció que “hay determinadas situaciones donde la Corte maneja la impunidad, el indulto sería una manera de ver cómo sigue. Como restablecimiento del valor justicia. Si no, estamos aceptando como legítimos los fallos de una Corte que no lo son. En el caso muy puntual de Milagro Sala, Alberto debería indultarla”

Por su parte, la Corte Suprema, dejó una condena a dos años de prisión por amenazas hacia efectivos policiales. En lo que respecta al máximo tribunal, dejó firme la condena y expresó que “La parte recurrente no ha satisfecho el recaudo que exige demostrar la relación directa e inmediata de la pretensa cuestión federal con lo efectivamente resuelto”

Por su parte, Sala se encuentra detenida en prisión domiciliaria desde el 2016 al haber encabezado una protesta contra el Gobierno de Gerardo Morales. Sin embargo, fue absuelta en la causa a través del beneficio de la duda en diciembre del año 2017 aunque, la Cámara de Casación Penal revocó la sentencia y la condenó a tres años y dos meses de prisión efectiva mientras que el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy confirmó la condena y la redujo a dos años.

El expediente que compromete en mayor medida a Milagro Sala se encontró relacionado con el proceso en el que se la encontró responsable de liderar una asociación ilícita y desviar más de $ 60 millones destinados para la construcción de viviendas sociales durante el Gobierno de Cristina Kirchner