Caso Matías Cabral: confirmaron allanamientos positivos

En el día de ayer personal de la SubDDI Olavarría encabezó tres allanamientos efectuados en el Barrio Coronel Dorrego, en el marco de la investigación por el crimen del joven de 21 años Matías Cabral.

Los procedimientos fueron realizados en conjunto con la Fiscalía N° 4 a cargo de la Dra. Paula Serrano. La causa está caratulada como homicidio agravado

Las Diligencias, que fueron ordenadas por la Dra. Fabiana San Román, titular del Juzgado de Garantías N° 01 local, se iniciaron en dicha jornada procediéndose al secuestro de elementos de interés para la causa.

El despliegue incluyó no solo a personal de la SubDDI local sino también a efectivos de DDI Azul, SubDDI Sub DDI Bolívar, GAD, Comisarias Primera y Segunda local, UPPL, y Subdelegación de Inteligencia Criminal.- para con los elementos de los cuales no se mencionan ya que serán motivo de pericias correspondientes.

El caso

Durante la madrugada del 17 de enero del 2021, Matías Cabral fue asesinado en calle 17 y Mitre producto de una herida de arma de fuego en la zona abdominal a causa de una pelea vecinal.

El hecho se habría producido, por una discusión por música alta en una vivienda en el lugar del hecho.