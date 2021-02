Fernández: “La educación de nuestros chicos es el futuro de la patria”

En compañía del ministro de educación, Nicolás Trotta, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández declaró que “volver a clase esta vez no tiene las características de un día de marzo cualquiera, es volver a clase llenos de cuidados, preservando la distancia y la cercanía de docentes y alumnos, y priorizando a la salud de los docentes, a quienes debemos ayudar en su vacunación lo antes posible”.

Entre los temas que habló, explicó que “la riqueza de las sociedades hoy en día no se mide por las riquezas naturales que un país tenga sino por la inteligencia que se logra desarrollar” también, sostuvo que “ nada es más importante para nosotros que la salud y la educación de los argentinos, porque sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro”.

“Una sociedad que retrasa su calidad educativa, es una sociedad que, en estos tiempos, poco a poco, se va quedando al margen del mundo y una sociedad que desarrolla la inteligencia a través de la educación es una sociedad que tiene una posibilidad de avanzar a pasos agigantados", enfatizó. “La educación de nuestros chicos es el futuro de ellos, es el futuro de nuestra patria”, expresó Fernández.

El Presidente mantuvo un diálogo con los ministros de Educación de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los representantes del Consejo de Universidades que conforman el Consejo Federal de Educación. Del encuentro también participaron representantes de los sindicatos nacionales docentes, de Unicef y de Naciones Unidas.

El ministro de educación Nicolas Trotta sobre el encuentro, expresó que “es una jornada muy importante porque estamos finalizando el proceso de un regreso a una presencialidad cuidada ''. "Los protocolos para una presencialidad responsable y resoluciones que clarifican la necesidad de un diálogo con las familias para que toda la comunidad tenga claro cómo van a ser los procesos”, enfatizó.

Del diálogo también participaron representantes de los sindicatos nacionales docentes, de Unicef y de Naciones Unidas.