Berni apuntó contra un sector de la Policía Bonaerense: “Hay un grupo minúsculo que empuja a violar las leyes”

El Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, volvió a responder a un sector de la Policía Bonaerense que promueve una nueva ola de protestas en búsqueda de mejores salariales y sostuvo que se trata de “un grupo minúsculo que quiere empujar a los efectivos a violar las leyes” y que en realidad están peleando por la “caja millonaria” de la sindicalización.

Durante un acto en Florencio Varela donde el funcionario acompañó al gobernador Axel Kicillof en la entrega de patrulleros y motos para duplicar la capacidad de prevención del delito en el distrito del Conurbano bonaerense, Berni aseguró que detrás de la organización de una marcha que aún se desconoce si finalmente se realizará, se encuentra "un grupo de personas que basándose en el anonimato intentan empujar a aquellos incrédulos a violar nuestras leyes”. Además, señaló a ese sector de la Policía Bonaerense como “ex policías y exonerados por ladrones”.

“No me puedo hacer el distraído, si hay algo que nos caracteriza es cumplir con lo que decimos, sería un hipócrita si hablara de los patrulleros que estamos entregando, mientras hay un intento de desafiar la constitución, las leyes y los reglamentos”, insistió el Ministro al hacer uso de la palabra. “Intentan bajo la excusa de que están muy preocupados por nuestros hombres y mujeres, generar este tipo de rebeldía. No le dicen que lo que están disputando es una caja millonaria, a través de un mecanismo que la Justicia dijo que no es viable, que es la sindicalización de la policía”, agregó.

En ese contexto, el Ministro enfatizó en respuesta a los organizadores de la movilización: "No los escuche en los cuatro años anteriores prometer aumentos faraónicos que no cumplieron”. "Mucho menos quejarse por desenganche los salarios policiales con los de los docentes”, adhirió tras detallar que se trata de una operación que tiene "intencionalidad política".

El evento tuvo lugar en medio de la tensión entre el gobierno provincial y la fuerza de seguridad, cuando en el día de ayer, quedaron apartados del servicio 400 efectivos que participaron de la rebelión de septiembre del año pasado, lo que motivó que algunos sectores policiales reforzaran la convocatoria a la protesta que estaba prevista para este jueves 11 de febrero.