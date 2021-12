El Concejo aprobó el proyecto de modificaciones fiscales e impositivas

El Concejo Deliberante de Olavarría aprobó este martes dos proyectos de reformas impositivas, en el marco de una sesión extraordinaria en la Sociedad Española.

El primer proyecto que se convalidó fue la modificación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva, que contempla cambios en algunos tributos municipales.

Momentos antes de la votación se generó un momento de confusión entre los bloques porque el proyecto no había sido tratado en la comisión de Hacienda y se alegó que hubo incumplimientos en el reglamento. Finalmente, después de varios idas y vueltas, la iniciativa fue aprobada con la abstención del Frente de Todos.

El concejal Juan Mujica, del bloque de Juntos, presentó diferentes mociones para la modificación de la redacción de diferentes artículos de los proyectos planteados, pero todos quedaron sin efecto.

La concejal Celeste Arouxet (Ahora Olavarría) alegó que no era posible concretar el tratamiento de los expedientes en la sesión de este martes ya que los mismos no habían pasado por la Comisión de Hacienda y recalcó que hacerlo significaría incumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades, por lo que comenzó a leer el reglamento vigente:

“El respectivo proyecto que podrá ser presentado por un miembro del concejo o por el Intendente, será girado a la comisión correspondiente del cuerpo, formulado el despacho de la comisión del concejo por simple mayoría, sancionará una ordenanza preparatoria que oficiará de anteproyecto para ser considerada en la asamblea de Concejales y mayores contribuyentes”, indicó.

“Este expediente ingresó hace unos días, en la Comisión de Hacienda no pudo ser tratado, hoy no debería estar en el orden del día, así que solicito que sea tratado en la comisión que corresponde”, apuntó Arouxet y agregó que “hoy no se puede tratar el expediente en esta sesión”.

Luego de un cuarto intermedio, en el que los concejales buscaron llegar a un punto de acuerdo, Martín Endere presentó la moción -que luego fue aprobada- para que ambos proyectos de ordenanza preparatoria sean tratados en la Comisión de Hacienda, para luego ser ingresado en la próxima sesión, con la asamblea de mayores contribuyentes.

“Desde Hacienda se acepta la constitución de comisión con el compromiso del jueves a las 11 de la mañana, que la comisión de hacienda se reúna a tratar los dos expedientes y de allí salgan los respectivos despachos para zanjar este error cometido en la presentación de esta sesión”, dijo Celeste Aruxet.

De esta manera y en concordancia por lo puntualizado por la concejal de Ahora Olavarría, el bloque del Frente de Todos se abstuvo a votar el proyecto.

Finalmente, el anteproyecto de ordenanza fue aprobado por unanimidad con el voto positivo de los bloques de Juntos, Unión Cívica Radical, Ahora Olavarría y Renovación Peronista y la abstención del bloque del Frente de Todos.

El concejal Mujica indicó que el segundo proyecto a tratar en la sesión de este martes, que fue presentado en el Departamento Ejecutivo Municipal, busca implementar el programa de lucha contra la tucura para el periodo 2021/2022, luego de que se dispuso en 2017 la emergencia agropecuaria por tucura en el partido de Olavarría.

Se dispone la continuidad de la Tasa Solidaria, que se liquidará junto con la tasa de servicios rurales a partir de enero del 2022 por el período de 12 meses, con el objetivo de tratar 101.327 hectáreas contra la tucura. El anteproyecto de ordenanza fue aprobado por unanimidad.