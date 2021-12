Leandro Vesco: “La recuperación de los pueblitos se ha dado a través del trabajo solitario de las mujeres”

Por Luciana Pedernera

lpedernera@infoeme.com.ar

El pasado fin de semana Estación Mapis fue protagonista de emociones, agradecimientos y sentires de campo, familias, amigos y conocidos se reencontraron a más de cien kilómetros de Olavarría para la presentación de un nuevo libro. Con destellos de humo y un aroma que hacía desear la parrilla que estaba a varios pasos, mientras el cielo gris se mostraba amenazante, el periodista Leandro Vesco y la maestra rural Silvana Arnaudo, quienes encabezaron los agasajos, hablaron con Infoeme.

Donde el bullicio de la gente era un susurro, allí quedaron las sillas –en una de ellas Leandro Vesco, en la otra, Silvana Arnaudo-, sobre el extenso suelo de lo que fue la estación de tren que en 1978 recibió los últimos vagones y con el tiempo se ha ido apagando. Pero la perseverancia de las maestras rurales y el arraigo de algunos habitantes, ha hecho que Estación Mapis florezca todos los días.

Pasadas las dos de la tarde, cuando ya había autografiado varios libros y luego de que su paladar disfrutara del gustoso cordero, Leandro Vesco, periodista de La Nación y autor de los libros “Desconocida Buenos Aires” en dos de ellos, -“Secretos de un provincia” y “Escapadas soñadas”- Mapis tiene un capitulo, contó cómo llegó a este recóndito lugar de la ciudad que se resiste a quedar en el olvido: “En Mapis yo encuentro un sentido, un orden de las cosas, un equilibrio”, afirmó.

Sí, en Olavarría hay un pueblo rural al que llegas y después, necesitas volver. Cuando Leandro visitó por primera vez la Estación trabajaba para la revista El Federal y fiel a su rutina, ante la necesidad de encontrar el lugar más fronterizo de Olavarría vio el mapa y un puntito que decía Mapís: “Algo me atrajo”, recordó.

Llegó al pueblo un día de mucha niebla, pero para los anfitriones no fue una excusa porque un asado “muy rico” lo esperaba en la estancia de María Marta –reconocida vecina de la zona e impulsora de muchas iniciativas para mantener vivas estas tierras-. Después hizo su pasadita por el almacén de Silvestre, donde conoció a Silvana Arnaudo, maestra rural que durante este dialogo tuvo a su lado y a quien agasajó en las páginas de su libro.

“Cuando decidí hacer el libro, que surge de una charla con Mario Makic, estábamos en La Viela y me dice ‘Leandro, vos ya tenés que pasar a otro escalón, tus notas en el diario están bien, pero tienen que estar en el papel definitivo’, en mi corazón había seis historias que tenían que estar y una de esas era Mapis”, aseveró sobre sus obras.

La elección de destinar un capitulo a este “puntito” en la ciudad de Olavarría no fue al azar, para este periodista Mapis está alejado pero a la vez cerca de los valores que él aseguró defender: “La educación, el amor por la tierra, el sentido de solidaridad y entrega a un trabajo que a veces no es muy bien remunerado o no es tenido en cuenta como el caso de la maestra rural”, enumeró.

“Me encontré con este lugar que no tiene luz eléctrica, pero que tiene mucha luminosidad propia, me sentí muy iluminado”, relató sobre sus vivencias en estas tierras reivindicando su homenaje a quienes mantienen vivas las raíces y agregó: “En Mapis yo encuentro un sentido, un orden de las cosas, un equilibrio”.

“Fue un acto de devolución para Silvana, las maestras rurales son mujeres que están cambiando el mundo porque el mundo se cambia con pequeños gestos, que estén en el libro es parte de una necesidad de devolverles lo que hacen por Mapis, para que no desaparezca del mapa, porque son responsables de que Mapis siga existiendo”, sostuvo el escritor.

A un costado, emocionada y con la mirada atenta a cómo iba transcurriendo la jornada, con el deseo de que el cielo gris aguante y contenga la lluvia estaba Silvana. “Me emociona mucho la gran humildad porque teniendo grandes oportunidades nos elije a nosotros, como dice mi compañera –en referencia a una de las docentes que la acompaña-, Mapis es el lugar donde uno siempre quiere volver”.

Reconocido como uno de los periodistas del turismo más influyente

En noviembre, la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT) reconoció a Leandro Vesco, como uno de los 25 periodistas del turismo más influyente, una distinción que hasta este encuentro lo tiene sorprendido.

“Me encontraba en un bodegón de Banfield haciendo una presentación, estaba a punto de hablar y recibo un email, siempre apago el celular cuando estoy en las presentaciones pero esta vez me olvide, lo leo y pienso que es una broma, lo releo, me desconcentre y me costó hablar, en un momento mi señora que me conoce me pregunta ‘qué te pasó’ ahí le conté, lo socialice y se armó un lindo brindis”, contó el autor de muchas historias de nuestra “Desconocida Buenos Aires”, como resume su libro en el título.

Al mismo tiempo aseguró que no trabaja para estos reconocimientos, sin embargo “cuando vienen es una alegría grande” y destacó su deseo de influir en viajar “y conocer estos lugares”.

En sintonía con este reconocimiento, Silvana dejó brotar su orgullo por la presencia del periodista. “Hay que valorar mucho más esta enseñanza que nos deja Leandro, nos incentiva a viajar y conocer estos lugares llenos de corazón que te muestran que lo material no es tan importante”, confesó la maestra.

Cuando llegó una chacarera doble de lejos, que invitó a bailar al centro de la pista con algunos desniveles, Leandro volvió a mirar a Silvana y siguió la vista sobre lo que rodeaba ese centro de sillas blancas que fue escenario de confesiones y agradecimientos, y concluyó: “De los cuatro libros que saque, el mayor porcentaje de protagonistas son mujeres, esta recuperación de los pueblitos se ha dado a través del trabajo solitario de las mujeres que son las grandes protagonistas de esta revolución silenciosa, las mujeres han sabido entender, reconocer y ver más arriba cuando se miraba muy abajo”.