Aumento de casos: Caputo pidió "tomar consciencia"

Luego de el aumento de casos con Covid que se dio en la ciudad de Olavarría, el Secretario de Salud de Olavarría German Caputo dialogó con Infoeme para referirse sobre que medidas prevén tomar desde el Municipio.

El referente de la cartera sanitaria se refirió en relación de lo que esta pasando en AMBA, en el país y en el resto del mundo y planteó que están aumentando los contagios por lo que "esto hace que tengamos más hisopados y que se tengan que aislar".

Al respecto, Caputo expresó que lo favorable de todo esto "es que la sintomatología no es tan compleja y los contagios no son tan importantes como en otros picos".

En este marco, el profesional de salud explicó que al reporte diario lo van a comenzar a compartir a la prensa por el aumento de casos, y para que "la población tome conciencia de que los contagios están y que son importantes".

Sobre la importancia de la vacunación explicó "gracias a Dios Olavarría y Argentina no mantiene altos porcentajes de gente no vacunada o de vacunación incompleta y este es el motivo por el cual la sintomatología es leve".

Acerca de la variante Ómicron, expresó que "es una variante que causa una sintomatología respiratoria alta y no es muy grave, y más para quienes tienen el esquema de la vacunación completa, por lo que se prevé que tendería a no mutar".

Para finalizar, Caputo se refirió a los festejos realizados durante Navidad y la Bonsifest yseñaló que "tenían expectativas de que aumentarían los casos".

Al respecto de la realización de la fiesta de año nuevo (Beat) expresó: "De las medidas que se tomen, nosotros dependemos de Provincia y de Nación que si no admiten alguna medida restrictiva y la capacidad hospitalaria lo permite nosotros vamos acompañar sus medidas. Es complejo suspender algo en este momento teniendo una ocupación hospitalaria como la de Olavarría".

No obstante, agregó que "cómo medico suspendería todo, pero como ciudadano olavarriense digo que no, tratemos de ir manejándolo y cuando veamos que no se puede habrá que suspender".