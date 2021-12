Pasó la 8° edición de la Copa de Verano CAE

La tradicional competencia estival organizada por el Departamento de Fútbol Menor del Club Estudiantes llegó a su fin en la noche del jueves con un buen marco de público y el título para el local en la categoría principal.

Durante 4 días se completó la 8° edición de la Copa de Verano CAE con triunfo para Parque de la Tosquera de Azul en Sub 13, Independiente de Tandil en Sub 15 y Estudiantes fue el mejor en Sub 17.

Hubo premios individuales para mejor jugador, valla menos goleada, goleador y fair play.

Los resultados finales:

Sub 13:

Campeón: Parque de la Tosquera de Azul

Subcampeón: Embajadores

Resultado final: 3 a 1

Tercero: Boca de Azul

Cuarto: Casariego de Bolívar

Fair play: Racing de Balcarce

Goleador: Juan Bautista Gianelli (Empleados) - 4 goles.

Valla menos vencida: Parque de la Tosquera (Amadeo Grierson y Thiago Suárez)

Mejor jugador: Thiago Hidalgo (Parque de la Tosquera)

Sub 15:

Campeón: Independiente de Tandil

Subcampeón: Racing de Balcarce

Resultado final: 4 a 0

Tercero: Casariego de Bolívar

Cuarto: Embajadores

Fair play: Racing de Balcarce

Goleador: Thiago Cattanese

Valla menos vencida: Independiente de Tandil (Thiago Killian y Santiago Isassi)

Mejor jugador: Iñaki Harguindeguy

Sub 17:

Campeón: Estudiantes

Subcampeón: Independiente de Mar del Plata

Resultado final: 1(4) a 1(3)

Tercero: Once Unidos

Cuarto: El Fortín

Fair play: Estudiantes

Goleador: Martín Echarren (Estudiantes)

Valla menos vencida: Once Unidos (Lautaro Pizoni y Tomás Cayrol)

Mejor jugador: Juan González (Independiente de Mar del Plata)