Su hijo tiene autismo y lucha para que siga en el jardín: “Voy a agotar todos los recursos”

Solange Lerchundi es mamá de Andy, un chico de cinco años con autismo. En diálogo con Infoeme, la mujer habló de la campaña que inició hace 20 horas con un pedido contundente: la “permanencia en el jardín” de su hijo. Con un fuerte cuestionamiento a la burocracia del sistema educativo, afirmó: “Voy a agotar todos los recursos”. Desde el área de Educación informaron a Infoeme que se están ocupando del tema para darle una respuesta a la familia.

Ante la negativa de la Dirección de Educación Especial y la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Solange decidió exponer su situación a través de redes sociales y pidió que su hijo de cinco años pueda permanecer un año más en el jardín.

“Estoy bastante desolada, tratando de lucharla para conseguir la permanencia que tanto se necesita, es una herramienta tan valiosa que no se puede utilizar”, relató la mamá del pequeño, indignada por la situación.

La solicitud de permanencia en el jardín para Andy arrancó con una consulta al neurólogo: “El no sugirió, directamente pidió la permanencia”, afirmó Solange y agregó que a esta solicitud se sumaron el resto de los profesionales que lo atienden y la institución educativa a la que asiste el niño.

El pedido implica un año más en sala de cinco del jardín, un periodo que al pequeño Andy le brindaría muchas herramientas para arrancar con la educación primaria en 2023.

En este sentido Solange explicó que al pedido se suma otra situación que excede a Andy y es que “cuando arranca la primaria no se puede repetir ni primero, ni segundo, ni tercer grado, entonces es súper fructífero utilizar esta herramienta con él. Por eso yo voy a agotar todos los recursos para que se garanticen sus derechos”.

Sobre el pedido, detalló que es una situación que se planteó en el jardín y que el tema fue elevado a la Jefatura Distrital. “Lleva mucho tiempo de burocracia y para cuando vuelve negado es como que te pone en la espada y la pared porque no podés hacer nada”, se lamentó.

“En un momento pensé, me van a venir a buscar con la policía pero Andy no va a ir a la escuela porque yo no quiero que mi hijo retroceda, es exponerlo a una situación para la que aún no está preparado”, concluyó Solange.

Infoeme consultó a la Jefatura Distrital de Educación y señalaron que por el momento no habrá declaraciones oficiales, aunque aclararon que están en conocimiento del caso y se están ocupando para poder darle una respuesta a la familia de Andy.

La publicación de Facebook

¿Cuento con vos? Por Andy y por muchos niñes en la misma situación

Muchos ya me conocen, al igual que a Andy, mi pequeño de 5 años con autismo, también conocen de mi lucha que parece no tener fin. Para quienes aún no conocen sobre autismo les hago un breve resumen: es una condición neurológica y de desarrollo que comienza en edades muy tempranas, se caracteriza por problemas de comunicación y lenguaje, dificultades sociales, de atención, planificación y memoria etc.

Puntualmente voy a hablar de Andy, podemos sintetizarlo, como un niño que aún no logra cumplir en su totalidad con los objetivos escolares que propone el nivel inicial, pero con muchas fortalezas y recursos que vislumbran un futuro promisorio.

Basándome en estos aspectos, en que Andy tiene 5 años hasta el mes de junio, y después de haber atravesado dos años de escolaridad en pandemia, procedo a realizar el pedido de permanencia en el jardín -herramienta utilizada para garantizar la trayectoria escolar adecuadamente, a favor y en post de las necesidades, intereses y derechos del niño-.

Se aunaron los criterios de profesionales que acompañan a Andy, hace más de tres años, psicóloga, terapista ocupacional, fonoaudióloga y neurólogo, más adelante en el transcurso de la petición se sumaron con la misma opinión, el jardín y las inspectoras de nivel inicial.

En el mes de noviembre llega la respuesta de la Dirección de Educación especial y la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, del gobierno de la provincia de Buenos Aires: “Como negada”, sin fundamentos, sin indivualismo y completamente arbitraria.

Me dirijo a la Jefatura Distrital hablo con el jefe de la misma y las dos inspectoras, quienes habían hecho la petición de permanencia, remiten que una vez recibida la respuesta del Gobierno ellos ya no tenían herramientas para modificarla. Me dirijo a la Defensoría del Pueblo como un recurso súper valioso para la sociedad y pasado 10 días me sugieren que no espere y que intente por otro medio.

Se sigue apagando la esperanza de una respuesta sensata, honesta y empática. ¿Qué debo hacer?, ¿Un recurso de amparo?, ¿Gastar 200 mil pesos en un abogado para que se haga valer el derecho de Andy?

Mi recurso son ustedes, apelo a que compartan y que llegue a funcionarios que no sólo se dediquen a imprimir una norma vigente y se escuden tras el lema de garantizar la oportunidad de igualdades, cuando se les está negando toda igualdad, por querer exponer a Andy a una sala de primer grado con exigencias a las que aún no está preparado para afrontar.