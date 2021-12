"Feliz" así lo expresó Camila Oliveto tras comenzar a trabajar en el local de Wanda Nara

Camila Oliveto, la chica nativa de la ciudad de Azul que le dio su currículum a Wanda Nara saltó a la fama luego de que se acercó a la empresaria argentina en la inauguración de su local en el Shopping Abasto y le pidió trabajo.

Durante este sábado la joven emprendedora de tan solo 20 años, compartió por medio de Instagram fotos en las que muestra que ya se encuentra trabajando en el local de Wanda.

"El darle el CV a Wanda fue porque me encanta ella. Hace mucho la sigo. Cuando vi que sacaba la marca, quise contactarla porque soy maquilladora y me gustaban mucho sus productos", expresó Oliveto tras una entrevista que realizó con Clarin.

Acerca del motivo que la llevó a presentarle su curriculum a Wanda expresó éste era su última oportunidad para quedarse en Capital Federal, dado que ella es oriunda de la ciudad de Azul y tomó el viaje como una chance única en su vida: "Me vine en mayo a Capital Federal. Estaba sin trabajo y la verdad que está todo muy complicado. La mayoría de los jóvenes están en la misma y uno hace lo posible para ingeniárselas y poder salir adelante con toda esta situación...".

"Yo soy una persona que por ahí voy y me propongo las cosas y puedo lograrlo. Se me hace y se me hizo muy difícil todo. De hecho, este último mes justo me estaba por volver a Azul porque no me quedaba más plata y no me quedaba nada más por hacer", confirmó Camila.

Además, Camila remarcó, casi sin creer la puerta que se le abre en su carrera, que "Eso que hice con Wanda lo tomé como mi última oportunidad para conseguir un trabajo".

Y agregó: El año fue muy difícil para todos y más que nada para los jóvenes. Es muy difícil conseguir trabajo. Yo siempre trabajé de manera independiente, pero no había muchos ingresos, entonces se me hace todo más complicado. Me vine a la Capital para que se me abran más puertas y estuve un par de meses y este era el último mes que iba a estar acá porque no la podía alargar mucho más con la plata que me quedaba...".