Video: la desalojaron, perdió lo que le quedaba en la tormenta del fin de semana y necesita ayuda

Una joven mujer olavarriense decidió solicitar la ayuda de la comunidad después de que un desalojo y las fuertes lluvias del último fin de semana la dejaran en una complicada situación junto a sus dos hijos.

Micaela Díaz, de 28 años, fue desalojada sin previo aviso el último viernes, por lo que se vio en la obligación de mudarse a un galpón que pudo conseguir “a las apuradas” para no quedarse en la calle junto a su familia.

Según contó, ese día ella salió alrededor de las 8.20 de la mañana para llevar a su hijo mayor, de 6 años, a la escuela, y después fue al CAPS del barrio 12 de Octubre, en donde tenían que retirarle unos puntos en de dedo al más pequeño, de tres años, momento en el que recibió la desafortunada noticia.

“Le estábamos haciendo las curaciones a mi nene y en ese momento me llamó mi mama para avisarme que el propietario del lugar en donde yo estaba alquilando había ido y tirado todas mis cosas en la vereda de su casa, ahí empezó mi desesperación, porque él nuca me dijo que me tenía que ir, y yo estaba pagando el alquiler”, relató la madre de los dos niños.

“Yo tenía pago hasta el 19 de diciembre, pero me sacó todo afuera y de repente me encontré con que estaba en la calle”, revindicó la mujer, quien especificó que fue en ese trajín que se arruinaron muchas de las pertenencias que ahora necesita.

“Cuando me sacó todas las cosas, en el desalojo, me rompió la heladera, el modular, la cocina. Aparte de eso hay muchas otras cosas que no me ha devuelto, como vasos, platos, ollas”, señaló.

Fue en ese momento que Micaela, junto a su esposo y sus dos hijos, terminaron alojados en un galpón que consiguieron a últimos minuto, pero los infortunios no terminaron allí: con las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana, el galpón en el que se estaban quedando se inundó y la familia perdió lo poco que le quedaba.

“Se empapó todo: muebles, ropa, mercadería, colchones, frazadas… En estos momentos no tengo nada para mis hijos, y por eso tuve que recurrir al pedido de ayuda”, explicó la mujer.

En este sentido, contó que lo que más urgentemente estaría requiriendo esta familia es una cocina -o algo en donde poder cocinar-, una heladera, un ropero, y ropa y zapatillas para los niños.

“Mateo, de 6 años, calza 31, y Tiziano, de 3 años, calza 24. Por la situación en la que estamos cualquier cosa nos viene bien, ya sea una sea unas ojotas o unas crocs, lo vamos a agradecer de corazón”, manifestó Micaela.

Además, señalaron que también están necesitando utensilios de cocina, como ollas, platos, cubiertos,

Cualquier persona que desee ayudar a esta familia puede comunicarse con el número 2284-580469.