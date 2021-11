Ivana Nadal le pagó $ 1.000 a un limpiavidrios y estalló de bronca: "¿Me decís por qué?"

Ivana Nadal compartió en las redes sociales con sus seguidores el momento en el que unos chicos le limpiaron los vidrios del auto y ella a cambio les dio mil pesos.

“Los amo, son lo más”, le dijo. Sin embargo, cuando descubrió que el parabrisas estaba todo rallado no pudo ocultar su enojo.

“Vieron cuando uno dice ‘por qué, che, si estoy haciendo todo con el corazón’”, dijo en una historia de Instagram. “Me sacaron la caca que tenía pegada, pero me rayaron todo el vidrio. ¿Me decís por qué?”, se quejó.

Pese a ese malestar, un día después, la mediática analizó la situación desde otro punto de vista y reconoció que el error había sido suyo.

Nadal publicó un video donde realizó una suerte de mea culpa. “Estoy sorprendida de cómo se enojan porque me pasa algo malo y lo comparto con ustedes. Lo que pasó ayer con el vidrio del auto fue una boludez”, lanzó.

Remarcó que el vidrio está rayado porque no siguió el consejo que le había dado su hermano previamente: aflojar la suciedad para no dañar el vidrio.

“Me crucé a estos pibes del semáforo, que los veo todos los días porque están acá cerca de mi casa. Son lo más, ya me saqué 77 fotos con ellos. Me dicen ‘correte acá a la izquierda, quedate acá durante un semáforo, que nosotros te lo sacamos’. La boluda fui yo, mi hermano ya me había avisado”, concluyó.